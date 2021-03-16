|
Карпенков: «Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны"
Источник материала: Партизан
На Sputnik.by вышло
В разговоре прозвучали факты и о новейшем вооружении внутренних войск.
Чтобы соответствовать современным вызовам и угрозам, формирования внутренних войск ежегодно получают новейшее вооружение. Не исключением стал и минувший год.
"В 2020 году были акценты на дооснащение и дозакупку самых современных специальных средств, нелетального травматического оружия. И мы вынуждены были его иногда использовать. Оно показало свою эффективность. Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны", - отмечает Николай Карпенков.
По его словам, сейчас самое большое внимание уделяется вопросам управления войсками. В том числе с использованием современных технологий.
"Это позволяет наносить на карту или планшет, какие действия и к какому сроку необходимо выполнить. И тут же передавать информацию командирам, чтобы они успешно действовали с разных направлений, блокируя и задерживая правонарушителей. Поэтому приобретаем все новшества, которые есть в мире, и внедряем для автоматизированного управления войсками. Мы фактически по планшету видим, где и какие группы бойцов движутся, сколько их. Вопросы управления, слаженности действий – первостепенны", - пояснил командующий.
фото: Виктор Толочко
Для этих же целей недавно были закуплены две командно-штабные машины. Эта техника способна бесперебойно работать и передвигаться в любых условиях и на любой местности.
"Все самое передовое внедряем и применяем, благодаря особой заботе главы государства об органах внутренних дел, подразделениях специального назначения. Мы готовы выполнить задачу любой сложности, которую перед нами поставят для обеспечения порядка и суверенитета нашего государства, мира и спокойствия", - рассказал Николай Карпенков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Sputnik.by вышло большое интервью с генерал-майором Николаем Карпенковым
|
Свежие газеты
Архив (Разное)