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Карпенков: «Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны"

17.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Sputnik.by вышло большое интервью с генерал-майором Николаем Карпенковым

В разговоре прозвучали факты и о новейшем вооружении внутренних войск.

Чтобы соответствовать современным вызовам и угрозам, формирования внутренних войск ежегодно получают новейшее вооружение. Не исключением стал и минувший год.

"В 2020 году были акценты на дооснащение и дозакупку самых современных специальных средств, нелетального травматического оружия. И мы вынуждены были его иногда использовать. Оно показало свою эффективность. Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны", - отмечает Николай Карпенков.
По его словам, сейчас самое большое внимание уделяется вопросам управления войсками. В том числе с использованием современных технологий.

"Это позволяет наносить на карту или планшет, какие действия и к какому сроку необходимо выполнить. И тут же передавать информацию командирам, чтобы они успешно действовали с разных направлений, блокируя и задерживая правонарушителей. Поэтому приобретаем все новшества, которые есть в мире, и внедряем для автоматизированного управления войсками. Мы фактически по планшету видим, где и какие группы бойцов движутся, сколько их. Вопросы управления, слаженности действий – первостепенны", - пояснил командующий.


фото: Виктор Толочко

Для этих же целей недавно были закуплены две командно-штабные машины. Эта техника способна бесперебойно работать и передвигаться в любых условиях и на любой местности.

"Все самое передовое внедряем и применяем, благодаря особой заботе главы государства об органах внутренних дел, подразделениях специального назначения. Мы готовы выполнить задачу любой сложности, которую перед нами поставят для обеспечения порядка и суверенитета нашего государства, мира и спокойствия", - рассказал Николай Карпенков.
 
 
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На Sputnik.by вышло большое интервью с генерал-майором Николаем Карпенковым
 
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