Карпенков: «Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны"

В разговоре прозвучали факты и о новейшем вооружении внутренних войск.

Чтобы соответствовать современным вызовам и угрозам, формирования внутренних войск ежегодно получают новейшее вооружение. Не исключением стал и минувший год.





"В 2020 году были акценты на дооснащение и дозакупку самых современных специальных средств, нелетального травматического оружия. И мы вынуждены были его иногда использовать. Оно показало свою эффективность. Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны", - отмечает Николай Карпенков.

По его словам, сейчас самое большое внимание уделяется вопросам управления войсками. В том числе с использованием современных технологий.





"Это позволяет наносить на карту или планшет, какие действия и к какому сроку необходимо выполнить. И тут же передавать информацию командирам, чтобы они успешно действовали с разных направлений, блокируя и задерживая правонарушителей. Поэтому приобретаем все новшества, которые есть в мире, и внедряем для автоматизированного управления войсками. Мы фактически по планшету видим, где и какие группы бойцов движутся, сколько их. Вопросы управления, слаженности действий – первостепенны", - пояснил командующий.









фото: Виктор Толочко





Для этих же целей недавно были закуплены две командно-штабные машины. Эта техника способна бесперебойно работать и передвигаться в любых условиях и на любой местности.





"Все самое передовое внедряем и применяем, благодаря особой заботе главы государства об органах внутренних дел, подразделениях специального назначения. Мы готовы выполнить задачу любой сложности, которую перед нами поставят для обеспечения порядка и суверенитета нашего государства, мира и спокойствия", - рассказал Николай Карпенков.







