«Реал» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

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Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» уверенно преодолели барьер 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, выиграв оба своих матча.

«Реал» после гостевой победы над «Аталантой» со счетом 1:0 был сильнее и на своем поле — 3:1. У мадридцев отличились Карим Бензема, Серхио Рамос и Маркос Асенсио. Единственный гол «Аталанты» в активе Луиса Муриэля.



Reuters

«Манчестер Сити» вновь выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 2:0. В ответной игре этот счет был установлен уже к 18-й минуте, когда отличились Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган.

Ранее путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов заработали «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль» и «Боруссия» (Дортмунд). Еще два места будут разыграны в противостоянии «Баварии» с «Лацио» и «Челси» с «Атлетико».

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