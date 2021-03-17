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Образ жизни связан с риском развития рака. Ученые рассказали как

17.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Образ жизни связан с риском развития рака. Ученые рассказали как

Ученые-медики в результате обсервационного исследования в клиниках США и Нидерландов пришли к выводу, что здоровый образ жизни способствует снижению риска как сердечно-сосудистых, так и онкологических заболеваний, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал JACC: CardioOncology.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и других медцентров в Нидерландах и США обработали данные 20 305 участников двух масштабных долгосрочных исследований здоровья: PREVEND и Фрамингемского исследования сердца. 

Первое включает исследования терминальной стадии сосудистых и почечных заболеваний. Второе проводится с 1948 года среди медиков больниц и университетов Большого Бостона.

В данных по обоим проектам есть сведения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые были у участников в начале исследования: диабет, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, десятилетний показатель атеросклероза сосудов – ASCVD – и другие параметры. 

Также онкологические заболевания, обнаруженные у участников во время и после исследований, и общие сведения об их образе жизни в обоих случаях фиксировались.

Было обнаружено, что традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний – пол, возраст, отношение к курению – коррелируют с уровнем рака. К примеру, риск развития рака на 16% повышает каждое пятипроцентное увеличение параметра ASCVD. Риск развития рака на 40% выше у участников с наибольшим уровнем маркера стресса сердца, чем у тех, у кого этот показатель в норме.

Среди участников, которые вели здоровый образ жизни, риск рака был самым низким, хотя у многих из них еще до начала исследований были в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания. Если они контролировали артериальное давление, вес тела, уровень холестерина и сахара в крови, не курили и вели активный образ жизни, риск развития рака у них был минимальным.

Кроме того, авторы исследования относят к формальным факторам, повышающим риск онкологических заболеваний, мужской пол, пожилой возраст и курение в прошлом или в настоящее время.

Фото: Pixabay.com


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Ученые-медики в результате обсервационного исследования в клиниках США и Нидерландов пришли к выводу, что здоровый образ жизни способствует снижению риска как...
 
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