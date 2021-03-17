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Лига чемпионов. Стали известны еще два четвертьфиналиста
Источник материала: Навiны
Во вторник прошли еще два ответных матча стадии
В Манчестере «горожане» принимали «Боруссию» из Менхенгладбаха. К гостевой победе 2:0 подопечные Хосепа Гвардиолы добавили домашнюю викторию с таким же счетом.
Идет дальше и «Реал». На «Альфредо ди Стефано» команда Зинедина Зидана взяла верх 3:1 (первый матч — 1:0).
Ранее в четвертьфинал
Сегодня над стадией 1/8 финала занавес опустят «Челси» и «Атлетико» (первый матч —
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Во вторник прошли еще два ответных матча стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
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