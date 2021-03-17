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Лига чемпионов. Стали известны еще два четвертьфиналиста

17.03.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник прошли еще два ответных матча стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Лига чемпионов. Стали известны еще два четвертьфиналиста

В Манчестере «горожане» принимали «Боруссию» из Менхенгладбаха. К гостевой победе 2:0 подопечные Хосепа Гвардиолы добавили домашнюю викторию с таким же счетом.

Идет дальше и «Реал». На «Альфредо ди Стефано» команда Зинедина Зидана взяла верх 3:1 (первый матч — 1:0).

Ранее в четвертьфинал вышли: «Порту», «Боруссия» (Д), «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Сегодня над стадией 1/8 финала занавес опустят «Челси» и «Атлетико» (первый матч — 1:0), а также «Бавария» и «Лацио» (4:1).

 
 
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Во вторник прошли еще два ответных матча стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
 
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