Лига чемпионов. Стали известны еще два четвертьфиналиста

Во вторник прошли еще два ответных матча стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.





В Манчестере «горожане» принимали «Боруссию» из Менхенгладбаха. К гостевой победе 2:0 подопечные Хосепа Гвардиолы добавили домашнюю викторию с таким же счетом.

Идет дальше и «Реал». На «Альфредо ди Стефано» команда Зинедина Зидана взяла верх 3:1 (первый матч — 1:0).

Ранее в четвертьфинал вышли : «Порту», «Боруссия» (Д), «Ливерпуль» и «ПСЖ».