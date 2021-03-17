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Зачем Минск раздувает дипломатический конфликт с Польшей
Источник материала: Навiны
Белорусские власти будут пытаться хотя бы в какой-то мере восстановить отношения с Западом, но от атак на соседние страны в обозримом будущем едва ли откажутся. Есть сомнения, что такое совмещение окажется успешным.
Сжигать мосты на Запад белорусские власти не хотят
После громкого пропагандистского залпа, данного по Западу
Прежде всего, с той стороны не происходило активных действий. Анонсированный четвертый пакет санкций Евросоюза отложен на неопределенный срок, а Соединенные Штаты, похоже, почти полностью сосредоточились на своей внутренней политике.
Кроме того, нет полной уверенности, что надлежащим образом складываются отношения с «главным союзником». На том же ВНС хотя и звучали дифирамбы в адрес Москвы, но вместе с тем в очередной раз были обозначены некоторые принципиальные моменты взаимодействия с ней.
В частности, Александр Лукашенко подчеркнул, что нужны равноправие обоих участников Союзного государства и полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Кроме того, он завуалированно упрекнул Москву в том, что проценты по ее кредитам Беларуси «на порядок выше общемировых».
А в выступлении на «Минской лыжне» Лукашенко и
В таких условиях сжигать все мосты на Запад для Минска недальновидно. Что и было подтверждено заявлением Лукашенко, когда он говорил об отношениях с Западом на ВНС: «В наших общих интересах вернуться к нормальному политическому взаимодействию, полноценному экономическому сотрудничеству».
Скандал вокруг «проклятых солдат»
Однако на некоторые государства, в том числе входящие в евроатлантические структуры, у белорусского руководства особая обида. В числе главных недругов находится Польша, что подтвердил разгоревшийся на днях очередной конфликт.
28 февраля в Бресте с участием ООО «Польская школа» состоялось чествование так называемых «проклятых солдат» — участников послевоенного антикоммунистического подполья в Польше. Такие мероприятия безо всяких эксцессов проходили там несколько лет.
Однако на сей раз белорусской стороной было заявлено, что во время акции происходила героизация Ромуальда Райса. Его банда в 1946 году на территории Восточной Польши сожгла пять деревень, где жили белорусы, убив при этом 79 человек.
Временный поверенный Польши в Беларуси Мартин Войцеховски факт прославления Райса на мероприятии в Бресте категорически отрицает. Тем не менее, 9 марта белорусское внешнеполитическое ведомство предложило присутствовавшему на собрании польскому консулу в Бресте в течение 48 часов
В ответ
Прямых доказательств своей правоты ни у одной из сторон, по-видимому, не имеется. В то же время некоторое недоумение вызывает то, что между самим событием и реакцией белорусских властей на него прошло довольно много времени. Такое впечатление, что сначала ему не придали значения, но потом кого-то осенило: а ведь можно за это прижать поляков!
Обида — плохой помощник
Существует несколько версий, почему разгорелся этот конфликт. Согласно одной из них, поддержание образа внешнего врага призвано отвлечь население от внутриполитического кризиса и экономических проблем.
В принципе с ней можно согласиться, тем более что раньше белорусское руководство обвиняло Польшу в намерениях аннексировать Гродненскую область.
Показательно и то, что в числе новых инициатив в сфере военного сотрудничества с Россией — решение создать совместные учебные центры, один из которых будет
Однако, пожалуй, наиболее правдоподобной выглядит гипотеза, что обиду белорусского руководства на поляков обострил выход в свет скандального фильма «Лукашенко. Золотое дно», авторы которого находятся как раз в Польше.
В целом очевидно, что особенно раздражает белорусский режим именно политика соседних государств — Польши, Литвы и Украины. Почему Минску это не нравится, вполне понятно, но вот ответные действия временами с трудом поддаются логическому объяснению.
Вот и дипломатический конфликт с Польшей лишь усложняет задачу найти общий язык с Западом, так как отклики на этот сюжет
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Обостряя отношения с ближайшим соседом, белорусские власти лишь усложняют себе задачу восстановления отношений с Западом.
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