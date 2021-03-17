Зачем Минск раздувает дипломатический конфликт с Польшей

Белорусские власти будут пытаться хотя бы в какой-то мере восстановить отношения с Западом, но от атак на соседние страны в обозримом будущем едва ли откажутся. Есть сомнения, что такое совмещение окажется успешным.





Сжигать мосты на Запад белорусские власти не хотят

После громкого пропагандистского залпа, данного по Западу на Всебелорусском народном собрании (ВНС), на этом направлении белорусской внешней политики наступило определенное затишье.

Прежде всего, с той стороны не происходило активных действий. Анонсированный четвертый пакет санкций Евросоюза отложен на неопределенный срок, а Соединенные Штаты, похоже, почти полностью сосредоточились на своей внутренней политике.

Кроме того, нет полной уверенности, что надлежащим образом складываются отношения с «главным союзником». На том же ВНС хотя и звучали дифирамбы в адрес Москвы, но вместе с тем в очередной раз были обозначены некоторые принципиальные моменты взаимодействия с ней.

В частности, Александр Лукашенко подчеркнул, что нужны равноправие обоих участников Союзного государства и полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Кроме того, он завуалированно упрекнул Москву в том, что проценты по ее кредитам Беларуси «на порядок выше общемировых».

А в выступлении на «Минской лыжне» Лукашенко и вовсе заявил , что «друзей у нас в мире нет». При этом толкование Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, что, дескать, «мы не друзья, а братья», чрезмерно убедительным не выглядит, поскольку, как известно, братья бывают злейшими врагами.

В таких условиях сжигать все мосты на Запад для Минска недальновидно. Что и было подтверждено заявлением Лукашенко, когда он говорил об отношениях с Западом на ВНС: «В наших общих интересах вернуться к нормальному политическому взаимодействию, полноценному экономическому сотрудничеству».

Скандал вокруг «проклятых солдат»

Однако на некоторые государства, в том числе входящие в евроатлантические структуры, у белорусского руководства особая обида. В числе главных недругов находится Польша, что подтвердил разгоревшийся на днях очередной конфликт.

28 февраля в Бресте с участием ООО «Польская школа» состоялось чествование так называемых «проклятых солдат» — участников послевоенного антикоммунистического подполья в Польше. Такие мероприятия безо всяких эксцессов проходили там несколько лет.

Однако на сей раз белорусской стороной было заявлено, что во время акции происходила героизация Ромуальда Райса. Его банда в 1946 году на территории Восточной Польши сожгла пять деревень, где жили белорусы, убив при этом 79 человек.

Временный поверенный Польши в Беларуси Мартин Войцеховски факт прославления Райса на мероприятии в Бресте категорически отрицает. Тем не менее, 9 марта белорусское внешнеполитическое ведомство предложило присутствовавшему на собрании польскому консулу в Бресте в течение 48 часов покинуть страну , а на следующий день брестская прокуратора возбудила против организаторов мероприятия уголовное дело.

В ответ персоной нон грата был признан белорусский дипломат. Затем пошла эскалация конфликта. МИД Беларуси предписал уехать руководителю и сотруднику польского консульства в Гродно, а из Польши были высланы два белорусских консула .

Прямых доказательств своей правоты ни у одной из сторон, по-видимому, не имеется. В то же время некоторое недоумение вызывает то, что между самим событием и реакцией белорусских властей на него прошло довольно много времени. Такое впечатление, что сначала ему не придали значения, но потом кого-то осенило: а ведь можно за это прижать поляков!

Обида — плохой помощник

Существует несколько версий, почему разгорелся этот конфликт. Согласно одной из них, поддержание образа внешнего врага призвано отвлечь население от внутриполитического кризиса и экономических проблем.

В принципе с ней можно согласиться, тем более что раньше белорусское руководство обвиняло Польшу в намерениях аннексировать Гродненскую область.

Показательно и то, что в числе новых инициатив в сфере военного сотрудничества с Россией — решение создать совместные учебные центры, один из которых будет расположен в Гродненской области , то есть неподалеку от польской границы.

Однако, пожалуй, наиболее правдоподобной выглядит гипотеза, что обиду белорусского руководства на поляков обострил выход в свет скандального фильма «Лукашенко. Золотое дно», авторы которого находятся как раз в Польше.

В целом очевидно, что особенно раздражает белорусский режим именно политика соседних государств — Польши, Литвы и Украины. Почему Минску это не нравится, вполне понятно, но вот ответные действия временами с трудом поддаются логическому объяснению.