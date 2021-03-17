Транспорт есть, с коммуникациями проблема. Что мы узнали о белорусских дорогах, пытаясь разобраться в «ямочности» на М3 (видео)

Источник материала: Onliner В первые дни марта мы получили от читателя видео: дорога с сильно изношенным покрытием, яма на яме. Установлены временные знаки, которые, впрочем, не означают, что ведутся какие-то работы. «Это платный участок трассы М3», — пояснил автор записи. После этого уточнения у самых впечатлительных засосало под ложечкой: ладно ямы — этого мы видим сколько угодно, тем более в нынешнюю пору, когда снег почти растаял, обнажив насущные проблемы. Но Минск — Витебск — это же «эмка», а не какая-нибудь третьестепенная дорога на окраине областного центра. Наверное, произошел какой-то форс-мажор? С этим вопросом мы обратились в компетентные организации, но общение иной раз напоминало езду по такой вот дороге: медленно, муторно и без какого-либо результата.

Пытаемся разобраться в «ямочности» на М3

Ямки на полянке

Напомним, из-за чего вообще весь сыр-бор. Трасса М3 (Минск — Витебск), примерно 30 км от столицы. В целом нормальная дорога вдруг сменяется участком с совершенно прохудившимся покрытием, буквально яма на яме. Выставлены временные знаки, водители тормозят, чтобы спасти подвеску.

— Это платный участок дороги М3 (Минск — Витебск) в направлении Витебска, около кафе «Поляна», — рассказал автор видео, наш читатель с ником maksimka.

На записи видны дорожные знаки: 3.24.2 «Ограничение максимальной скорости» (запрещается движение со скоростью, превышающей указанную на знаке — 60 км/ч) и 1.23 «Дорожные работы» (предупреждает об участке дороги, на котором в установленном порядке выполняются ремонтные и другие работы).

— Две недели стоят эти знаки, а признаков работ вообще никаких. Ничего не меняется — вот это стабильность! Быть может, дорожников похитили? — возмущен водитель.





Из года в год

Читатели в стороне не остались. После публикации мы получили несколько сообщений от других автомобилистов, которые регулярно ездят по этому же участку витебской трассы. Так вот они утверждают, что такое состояние дороги здесь наблюдается уже не первую весну.

Один из водителей рассказал корреспонденту Onliner, что все-таки видел дорожников на М3 в этом году, так что версия о похищении не нашла своего подтверждения. Судя по предоставленному видео, 3 февраля на трассе выставили конусы, на месте была машина дорожников и большое число рабочих. Причем погода была значительно хуже, чем в первые дни марта.

— Там уже месяца два такая ситуация. Прошлой весной налили битум и насыпали щебня — вот, даже на год не хватило, — констатирует автор записи.

Другой водитель утверждает, что сроки «ямочности» на М3 нужно измерять не месяцами, а годами.

— Асфальт там пролежал без дыр ровно одну зиму, потом с каждым годом ситуация становилась все хуже и хуже. Раньше там было обычное бетонное покрытие, которое и сейчас находится под остатками асфальта. И вот оно в значительно лучшем состоянии, и правильнее было бы просто его восстановить, чем закатывать 1—2-сантиметровым слоем асфальта. Знаки там выставляют каждый год только для снижения скоростного режима: ремонтов там не было никогда, в лучшем случае к лету щебнем засыпáли дыры, — рассказал один из читателей.

Он предоставил видео, которое, по его словам, сделано ровно два года назад на том же участке дороги. Заметили рамку BelToll, возвышающуюся над ямами?

В лабиринтах

Они работают, и мы работаем. Необходимо было выяснить, что происходит на этом коротком участке витебской трассы (даже на предоставленных читателями записях видно, что наиболее проблемным является отрезок протяженностью метров в 500). К тому же у водителей возникли вопросы относительно проведения ремонтных работ: ведутся ли они, как предупреждает знак, или не ведутся? А если ведутся, то когда будут завершены? Эти вопросы читателей адресовались компетентным специалистам, знакомым с ситуацией, нам оставалось их найти.

Дороги в стране не бесхозные, находятся в ведении государства (о частной собственности сейчас речь не идет). Участок трассы М3 Минск — Витебск, который нас интересует, находится в ведении республиканского унитарного предприятия «Минскавтодор-Центр». На официальном сайте организации даже размещена информация о том, какое конкретно ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) ответственно за обслуживание магистрали в своих границах. Методом проб и ошибок было установлено, что окрестности кафе «Поляна» — это вотчина ДЭУ-67, которое отвечает за обширный участок трассы с 28-го по 88-й км.





Так вот в первую очередь интересующие общественность вопросы мы попытались задать тем, кто, вероятно, лучше всего знаком с ситуацией. Благо все необходимые контакты размещены на том же сайте РУП «Минскавтодор-Центр».

Оперативно до начальника ДЭУ-67 дозвониться не удается: в приемной сообщают, что руководитель в отпуске, но любезно предлагают по всем интересующим вопросам обращаться к главному инженеру. Специалист действительно выслушивает суть проблемы, после чего берет тайм-аут в связи с высокой занятостью. А затем сообщает, что ввиду небольшого стажа в конкретной организации он со всеми нюансами не знаком и разъяснить ситуацию не может. Что же делать?

— Обратитесь в вышестоящую организацию, — предлагает главный инженер.

Никаких проблем, тем более что вышестоящая организация — РУП «Минскавтодор-Центр» — судя по информативности сайта, открыта для конструктивных коммуникаций.

Но прежде от своего источника мы узнаем, что проблема названного участка магистрали заключается в сильном износе специфического покрытия, которое было нанесено на подложку из бетона. Полная замена этого покрытия означала бы определенные затраты. Ну а выставленные знаки, по словам человека, знакомого с ситуацией, не всегда означают непосредственное начало активной фазы дорожных работ, а служат скорее предупреждением для водителей о том, что имеется проблема и скорость необходимо снизить.











Вернемся ко вполне официальному обращению в компетентную организацию. Звонок в РУП «Минскавтодор-Центр» не принес ожидаемых результатов.

— Со всеми вопросами обращайтесь в Министерство транспорта и коммуникаций, — предложили в приемной на безальтернативной основе.

Проблема в том, что министерство не занимается ремонтом дорог, но в подчиненных организациях, вероятно, решили, что вся информация должна поступать во внешний мир централизованно.





Вопрос — ответ

В Министерстве транспорта и коммуникаций, нужно отметить, подготовили оперативный и достаточно информативный ответ на волнующие общественность вопросы. Вот что нам рассказали:

«В августе — сентябре 2016 года на участке республиканкой автомобильной дороги М3 Минск — Витебск, км 31,2 – км 32,3 (право), за счет средств текущего ремонта были выполнены работы по устройству защитного двойного слоя из холодной литой асфальтобетонной смеси по технологии “Сларри Сил”. С учетом состояния дороги срок службы после выполнения текущего ремонта составлял не более 3 лет.

Минтранс постоянно держит на контроле вопрос своевременного ямочного ремонта. Что касается данного участка, то, действительно, сейчас наблюдается образование ямочности и выбоин, а также выкрашивание тонкого слоя “Сларри Сил”. В настоящее время на указанном участке ведутся работы по устранению выбоин глубиной 3 и более см (ямочный ремонт), установлены временные дорожные знаки ограничения скоростного режима. При наступлении благоприятных погодных условий будут выполняться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия».

Обращает на себя внимание тот факт, что уложенный в 2016 году слой асфальтобетонной смеси по технологии «Сларри Сил», срок службы которого составляет не более 3 лет, отработал свое, выходит, еще в 2019-м. Вероятно, этим и объясняется текущее состояние участка, а также то, что, как отмечали наши читатели, ежегодный ремонт не дает долговременного результата.









Что касается самой технологии, то она не новая, и информации о ней в открытых источниках достаточно. В двух словах, «Сларри Сил» — это относительно экономичный метод восстановления дорожного покрытия. Принцип следующий: эмульсионно-минеральная смесь укладывается таким образом, чтобы ею заполнялись все трещины и пустоты на уже существующем покрытии. При этом новый слой является достаточно тонким, чем и обусловлена его относительная недолговечность.

Теперь ситуация на проблемном участке витебской трассы стала куда яснее. Уже существующее бетонное покрытие, о чем и говорил наш читатель, обновили тонким слоем асфальтобетонной смеси, которая, выработав срок службы, пришла в негодность. При этом, чтобы заново прибегнуть к той же процедуре, участок дороги должен быть хорошо очищен и подготовлен для укладки новой смеси, что предполагает проведение полномасштабных работ. До сих пор же речь шла скорее о полумерах, то есть о том самом пресловутом ямочном ремонте.





Как дела на витебской?

Приступая к работе над этой публикацией, мы снова попросили наших читателей, которые регулярно проезжают тот самый участок магистрали М3, рассказать нам об актуальной обстановке на нем. Предсказуемо там без особых изменений, что, впрочем, можно объяснить погодными условиями.

— Ситуация не изменилась ни на грамм, ни на сантиметр. Ровно все как и было. Только знаки молча стоят. Хотя нет, пишу ерунду — изменилась: дорога стала еще хуже. Ямы больше и длиннее. Кстати, на днях в конце этой гряды с препятствиями протяженностью около 500 метров на обочине стоял бус светлого цвета со знаком аварийной остановки. Может, домкратил колеса, — рассказал нам читатель с ником maksimka.

Между тем периодически публикуется информация о проведении реконструкции автодороги М3, которая, как пишут , «является одной из ключевых транспортных артерий страны, связывающей столицу с областным центром в Витебске, именно по ней движутся грузовые потоки в Латвию и Санкт-Петербург». Это означает, что и проблемный участок вблизи кафе «Поляна» когда-нибудь приведут в порядок.









В РУП «Минскавтодор-Центр» общаться напрямую не захотели, но на их действительно информативном сайте мы нашли сведения о проекте реконструкции трассы М3 (8,6—56 км). Указан источник финансирования — Европейский банк реконструкции и развития, а также дата окончания — 03.12.2024. Исходя из опубликованной информации, кредит ЕБРР представляет собой два транша, второй из которых (на сумму 133 млн евро) предназначен именно для реконструкции участков дороги М3.

Осенью 2020 года появилась новость о том, что Европейский банк реконструкции и развития приостановил финансирование новых проектов в государственном секторе Беларуси, однако уже подписанных соглашений о реконструкции дорожной инфраструктуры это вроде бы не касалось. В любом случае посмотрим, какой будет витебская трасса к декабрю 2024-го.





Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Читайте также: