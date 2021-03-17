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На проспекте Независимости в центре Минска появится еще один «МакДональдс»

17.03.2021 07:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В здании универсама «Столичный» в центре Минска откроется «МакДональдс». Эту информацию TUT.BY подтвердили в компании.


«МакДональдс» планируют открыть в этом крыле торгового комплекса

В управляющей компании «КСБ Виктори Рестораны» рассказали, что в планах — открытие в мае 2021-го в левом крыле здания по проспекту Независимости, 52 нового ресторана «МакДональдс».

— Это будет ресторан с «МакКафе», электронными киосками самообслуживания, быстрой собственной доставкой, а также одной из наиболее современных концепций интерьера. Сейчас ведется работа по получению требуемой разрешительной документации. Финансовые аспекты сделки мы не можем комментировать ввиду конфиденциальности данной информации. Надеемся, что со временем этот ресторан в самом центре станет таким же заметным, как и легендарный «МакДональдс» на проспекте Независимости, 23.


Так будет выглядеть новый «МакДональдс» с вывеской. Изображение: «КСБ Виктори Рестораны»

По данным компании, в ресторанах сети в Беларуси в прошлом году было около 15 миллионов посетителей.

В ближайшие несколько месяцев откроется еще один «МакДональдс» — на фудкорте Green City в Каменной Горке. О появлении там ресторана TUT.BY ранее говорили представители этого торгового центра.


Что касается здания в районе площади Якуба Коласа, то история там такая. В августе 2020-го на месте универсама «Столичный» открылся «Евроопт-Столичный»: в аукционе на право аренды помещения победила компания «Евроторг».

Одним из условий было сохранение названия «Столичный» и объекта общественного питания, а также ремонт ступеней, площадок и облицовки стен торгового комплекса.

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Теги: Минск
 
 
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В здании универсама «Столичный» в центре Минска откроется «МакДональдс». Эту информацию TUT.BY подтвердили в компании.
 
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