Эксперты рассказали, как весной нужно ухаживать за хвойными

Источник материала: Tut.by

Хвойные — едва ли не самые популярные растения среди дачников и владельцев загородных домов. Эти деревья и кустарники хороши тем, что сохраняют декоративность круглый год и требуют минимального ухода. В частности, с конца февраля по середину марта хвойные нужно пробудить после зимы, что обеспечит их здоровый рост и развитие. Как это сделать правильно, рассказали ландшафтные дизайнеры компании VipSadik.by Виктория Лапко и Екатерина Юковская.



Фото: VipSadik.by

С какими проблемами можно столкнуться

Солнечные лучи — сигнал для растений, что пора просыпаться. Запускается процесс фотосинтеза. Весенние лучи активно бликуют с первым подтаявшим снегом и солнечное излучение усиливают. Хвоя оживает и начинает испарять влагу. Корни еще находятся в состоянии покоя в мерзлом грунте и не могут добывать достаточное количество влаги. Возникает дефицит воды, хвоя обезвоживается. Растение получает ожог, хвоя обретает бурый цвет и постепенно усыхает, образуя проплешины. Снижается иммунитет растения.

— Отдельным растениям потребуется много времени, чтобы после обгорания вернуть былую красоту. Например, ели канадской Коника. Особое внимание стоит уделить и растениям, растущим на южной стороне участка. А еще наиболее подвержены ожогам хвойные с лимонным, желтым и сизо-голубым оттенками хвои.



Фото: VipSadik.by

Весенний уход

Появление ожогов у хвойных чаще всего можно предотвратить. Для этого производят весенний полив.

— Поливаем растение теплой водой (температура 15−20 градусов). Наиболее благоприятное время полива — полдень, чтобы вода успела впитаться до наступления более прохладного вечернего времени.

Также растения нужно притенить. В качестве укрывного материала можно использовать уже готовые чехлы для укрытия или агроволокно. Оно должно быть исключительно белого цвета, плотностью 60 г/м2.

— Укутываем растение в два слоя, внизу фиксируем веревкой и без сжатия обматываем ею растение таким образом, чтобы оно не упревало и имело хорошую вентиляцию под укрытием.

Снять укрытие можно будет, когда земля оттает на штык лопаты и не будет большой разницы между дневной и ночной температурой воздуха. Делают это в пасмурную погоду. Далее растение опрыскивают теплой водой и проливают под корень биостимулирующий препарат (например, «Циркон»). Раствор разводят строго по инструкции.

После длительной и холодной зимы в саду появится много поврежденных веточек. Их нужно обязательно удалить: сделать санитарную обрезку.

— Когда установится комфортная положительная температура, можно начинать работы по чистке хвойного отпада, обрезке сухих веточек и хвои, которая получила солнечный ожог. При необходимости делают формирующие стрижки, чтобы в мае наросла новая красивая зеленая масса.

Ландшафтные дизайнеры рассказали, что в своих садах предпочитают не делать весенних обработок хвойных без необходимости, если нет подозрений на развитие грибных заболеваний. Если все же подозрение есть, можно сделать обработку фунгицидом (например, «Абига — ПИК»). В качестве профилактики специалисты проводят обработки в летний период системными препаратами.



Фото: VipSadik.by

Уход за хвойными, посаженными в прошлом сезоне

Если на участке есть растения, посаженные в прошлом сезоне, а при посадке соблюдались все требования (освещенность солнцем, состав грунта, его кислотность), то вносить дополнительные удобрения первые год-два не нужно. Большое количество азота провоцирует рост зеленой массы, и корневая система может с этим не справиться. А вот гумат калия для «новичков» использовать можно. Он помогает справиться растению со стрессом и усвоить минеральные удобрения из почвы.

— Для более взрослых хвойных весенние удобрения вносим, когда видим новый прирост на растении. Также смотрим на погодные условия: не должно быть возвратных заморозков. Удобрения вносим, отступая от корневой шейки на 10−15 см, заделываем в приствольный круг во влажную землю. В наших садах используем препарат «Фертика».

Здоровый новый прирост говорит о том, что растение чувствует себя отлично, оно развивается, имеет здоровую корневую систему, которая готова всасывать и доставлять витамины растению.



Фото: VipSadik.by

Фото: VipSadik.by

Осенний уход за хвойными

Хвойные требуют и осеннего ухода, в частности влагозарядного полива. Наиболее благоприятное для этого время — период, когда листва начинает активно опадать, а температура воздуха равна двум-четырем градусам.

— Если растения молодые, то достаточно промочить почву на глубину 60−70 см, если взрослые (10 лет и более) — на 1−1,5 метра. Не забываем, что корневая система располагается по проекции кроны, поэтому полив делаем не только около ствола растения. На корневую шейку воду не льем, это чревато ее выпреванием. Также в приствольный круг вносим осенние комплексные удобрения. Для ухода за нашими садами мы используем комплексное удобрение «Фертика».