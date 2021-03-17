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Атмосферный фронт от циклона накрыл страну
Источник материала: Навiны
В среду, 17 марта, погоду в республике будет формировать малоподвижный атмосферный фронт от черноморского циклона.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически везде выпадут осадки (мокрый снег, дождь), утром местами налипание мокрого снега, слабый гололед.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений
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В среду, 17 марта, погоду в республике будет формировать малоподвижный атмосферный фронт от черноморского циклона.
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