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Курс на электрификацию: Audi отказывается от разработки новых бензиновых и дизельных моторов

17.03.2021 08:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава фирмы Audi Маркус Дюсманн в интервью немецкой прессе заявил о прекращении работ над новыми бензиновыми и дизельными двигателями. При этом компания продолжит совершенствовать нынешнюю линейку ДВС для их соответствия будущим эконормам Euro 7.


Новые европейские нормы токсичности выбросов должны вступить в силу в 2025 году. По словам Дюсманна, модернизация двигателей до уровня Euro 7 в техническом плане станет «настоящим вызовом» для Audi. Кроме того, топ-менеджер выразил сомнение в том, что более «чистые» ДВС принесут сколько-нибудь значимую пользу для экологии. Посему инвестиции в разработку нового поколения бензиновых и дизельных моторов в Audi уже посчитали бесперспективными — компания сосредоточится на электрических силовых установках.

Ранее руководство Audi сообщало, что компания собирается избавиться от всех моделей с ДВС и полностью перейти на электромобили к 2035 году. К слову, в недавней беседе с изданием Handelsblatt отказ от разработки двигателей внутреннего сгорания и смещение приоритета в сторону электрокаров подтвердил Маркус Шафер — глава отдела исследований и разработок Mercedes.

 
 
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Глава фирмы Audi Маркус Дюсманн в интервью немецкой прессе заявил о прекращении работ над новыми бензиновыми и дизельными двигателями.
 
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