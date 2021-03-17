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Курс на электрификацию: Audi отказывается от разработки новых бензиновых и дизельных моторов
Источник материала: Tut.by
Глава фирмы Audi Маркус Дюсманн
Новые европейские нормы токсичности выбросов должны вступить в силу в 2025 году. По словам Дюсманна, модернизация двигателей до уровня Euro 7 в техническом плане станет «настоящим вызовом» для Audi. Кроме того, топ-менеджер выразил сомнение в том, что более «чистые» ДВС принесут сколько-нибудь значимую пользу для экологии. Посему инвестиции в разработку нового поколения бензиновых и дизельных моторов в Audi уже посчитали бесперспективными — компания сосредоточится на электрических силовых установках.
Ранее руководство Audi сообщало, что компания собирается избавиться от всех моделей с ДВС и полностью перейти на электромобили к 2035 году. К слову, в недавней беседе с изданием
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Глава фирмы Audi Маркус Дюсманн в интервью немецкой прессе заявил о прекращении работ над новыми бензиновыми и дизельными двигателями.
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