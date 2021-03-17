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В Бресте строят высотку только для сотрудников МВД

17.03.2021 08:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте началось строительство высотки только для сотрудников МВД. Проектная декларация, в которой говорится, что в двухподъездную шестнадцатиэтажку по улице Лейтенанта Рябцева (позиция № 7 по генплану) заселятся силовики, датируется 6 марта 2021 года, пишет «Еврорадио».


Стройплощадку на улице Лейтенанта Рябцева готовят к масштабным строительным работам. Апрель 2020 года. Фото: ВаськаПилот

Документ опубликован на сайте Брестского горисполкома. Из него следует, что 128 квартир — по 32 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные — строятся «для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы (службы, работы) в Министерстве внутренних дел».

Для многодетных семей, улучшающих жилищные условия с государственной поддержкой, и для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, один квадратный метр в этих квартирах будет стоить 1 тысячу 176,42 рубля (454 доллара по курсу на 16 марта). Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 1 кв. м. обошелся бы в 1 тысячу 286,76 рубля (497 долларов). При этом, по сведениям Realt.by, средняя стоимость квадратного метра коммерческого жилья в Бресте — 800 долларов.

Войти в долевое строительство силовики могут с первоначальным платежом всего в 3%. По проектной декларации, строительство началось 25 февраля 2021 года. С 15 марта начался прием и регистрация заявлений на заключение договоров. Закончить строительство планируется к 31 декабря 2021 года.

Еще в апреле 2020-го сайт «БрестСИТИ» показывал, как улицу Лейтенанта Рябцева готовят к масштабным строительным работам. Где-то здесь к концу 2021 года появится дом для брестских силовиков.


Фото: ВаськаПилот

В феврале — марте 2021 года на сайте Брестского горисполкома размещены и другие проектные декларации о строительстве домов по улице Лейтенанта Рябцева. Квартиры предназначены для граждан, имеющих право на внеочередное получение государственной поддержки, а также для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы/работы в государственных органах.

 
Теги: Брест
 
 
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