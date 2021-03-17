Зачем тратиться? Вот где в Минске послушать стендап бесплатно или за символическую сумму

Источник материала: Tut.by

Стендап легко можно назвать самым популярным развлечением у минчан прямо сейчас. Концерты до сих пор переносятся, в театрах случаются отмены, а вот получить комедию можно хоть каждый день. STANDUP V CUBE — одна из главных серий стендап-вечеринок, большинство из которых бесплатные. AFISHA.TUT.BY изучила афишу этого стендап-движения на ближайшее время. Вот куда советуем сходить посмеяться (и при этом не разориться).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Серия вечеринок STANDUP V CUBE не имеет прямой привязки к столичному Cuba Bar: там движение зародилось, но сейчас организаторы продолжают проводить крутые проекты по всему Минску. Впереди — туры по Беларуси, делятся они.

Как по часам, каждую среду, пятницу и субботу в минских клубах проводятся бесплатные шоу из серии STANDUP V CUBE. Проходят они в том самом Cuba Bar. Ловите расписание ближайших тусовок, где можно посмеяться от души.

Бесплатный стендап по средам



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

Теперь по средам можно не только заглянуть на хейтерское шоу в уже известный вам хоррор-бар, но и побывать на разгонной вечеринке «Курилка». Это импровизационное стендап-шоу, где главная цель комиков — накинуть (или разогнать) как можно больше приколов на темы, которые они прямо на сцене получают от зрителей. Организаторы уверяют: юмор творится здесь и сейчас — никакой постановы.

Когда: каждую среду, 20.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа 5/1)

Сколько: бесплатно

Бесплатный стендап по пятницам



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

Обычно по пятницам в минском Cuba Bar проходят ламповые вечеринки, где комики проверяют материал. А это значит, что совершенно бесплатно можно получить свежую стендап-комедию от выступающих со всей Беларуси: как опытных, так и новичков в этом деле.

На сцене может выступить любой желающий, никаких ограничений нет. Комик борется за ваш смех и аплодисменты — балдеют все. Если шоу вам понравится, можно оставить донат.

Когда: каждую пятницу, 21.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа 5/1)

Сколько: бесплатно

Стендап за символическую плату



Фото: vk.com/standupvcube

В выходные любители стендап-комедии собираются на импровизационном концерте «Шоу историй». Это шоу, где комики рассказывают истории из жизни, которые в очередной раз доказывают, что величина глупости и непредсказуемости человека не измерена в полной мере.

О чем вы сейчас подумали? Запомните эту историю — возможно, сможете поделиться ею на сцене бара. За входной билет придется отдать всего 5 рублей.

Когда: каждую субботу, 21.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа 5/1)

Сколько: 5 рублей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

А вот теперь возьмите карандаш: будет что записать. Уже 20 марта на сцене Cuba Bar пройдет большой стендап-концерт комиков из Гродно с новым составом и новой программой. Порцией бодрой весенней комедии со зрителями поделятся представители Grodnostandup — движения комиков, у которых разные интересы, взгляды, возраст и опыт. Но их объединяет желание быть смешными в жанре стендап.

В числе выступающих — Андрей Фурман, Макс Романюк, Влад Хотян и Влад Бондарчук. Ребята выступали на разогреве у Дмитрия Романова, Виктора Комарова, были участниками «Comedy Баттл», фестиваля «Открытый микрофон», программы «Рассмеши комика» и различных белорусских телешоу. На концерт опытных комиков уже придется купить билет. На покупке можно сэкономить 5 рублей, если приобретать квиток онлайн на AFISHA.TUT.BY.

Когда: 20 марта, сбор гостей в 18.30, начало в 19.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа 5/1)

Сколько: партер — 10 рублей или столик за 15 рублей (по предпродаже на AFISHA.TUT.BY), на месте — на 5 рублей дороже Купить билет



Фото: vk.com/standupvcube

Душевное стендап-шоу, в котором три бывалых комика рассказывают свои шутки, возвращается: ближайшие концерты с емким названием «Тройничок» пройдут 27 марта и 3 апреля. В каждую дату выступят новые комики, какие именно — пока секрет (организаторы обещают удивить). Известно только, что ведущим вечера будет Иван Шумейко. Возрастной рейтинг — строго 18+.

Когда: 27 марта и 3 апреля, 19.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа 5/1)

Сколько: 5 рублей заранее, 8 рублей в день мероприятия на входе Расписание и билеты