ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США обязательным условием отмены санкций назвали освобождение политзаключенных

17.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Решение о возобновлении экономических санкций США против ряда белорусских предприятий будет напрямую зависеть от вопроса политических заключенных в Беларуси.

В США обязательным условием отмены санкций назвали освобождение политзаключенных
Фото: Ольга Шукайло
Об этом заявил в интервью «Радыё Свабода» заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент.

В апреле истекает срок разрешения на частичное смягчение санкций в отношении ряда белорусских предприятий.

Джордж Кент пояснил, что ослабление санкций в 2015 году было связано с общим улучшением ситуации с правами человека.

— И одним из неотъемлемых условий выдачи разрешения было отсутствие политзаключенных. И в Беларуси не было политзаключенных с 2015-го до середины 2020 года, — сказал представитель Госдепартамента. — К сожалению, по оценкам экспертов, сейчас в Беларуси более 280 политзаключенных.

Именно от наличия политзаключенных, подчеркнул дипломат, будет зависеть вопрос о дальнейшей приостановке или возобновлении экономических санкций в отношении белорусских предприятий.

— Позиция США однозначна: политзаключенных быть не должно, а Беларусь должна освободить всех политзаключенных.

Санкции США против белорусских предприятий


Напомним, санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

В 2015 году Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций, разрешив транзакции. Это решение продлевается каждые полгода, но последний раз его продлили в октябре 2019-го на полтора года — до 26 апреля 2021-го.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о возобновлении экономических санкций США против ряда белорусских предприятий будет напрямую зависеть от вопроса политических заключенных в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте строят высотку только для сотрудников МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by