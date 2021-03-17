Куда белорусскому бизнесмену податься, когда на Родине не рады?

пишет Ежедневник, не важно, о каких активах идет речь: производство, автопарк, недвижимость. Потерять можно все и буквально в один день – достаточно кое-кому просто дать команду. И если раньше такую команду мог дать только один человек, то теперь в зачистку политического поля страны вовлечены десятки наделенных властью лиц. За последние полгода в Беларуси произошло невозможное. Политические риски возросли настолько, что перед белорусским бизнесом реально встал выбор: понести какие-то потери при продаже своих активов и уехать пока еще не поздно, либо остаться и потерять все. Причем,Ежедневник, не важно, о каких активах идет речь: производство, автопарк, недвижимость. Потерять можно все и буквально в один день – достаточно кое-кому просто дать команду. И если раньше такую команду мог дать только один человек, то теперь в зачистку политического поля страны вовлечены десятки наделенных властью лиц.



Непомерные риски





Последние опросы бизнеса показали, что в Беларуси политический риск находится на первом месте среди всех остальных традиционных рисков. И вопрос даже не в том, насколько лоялен к действующей власти владелец бизнеса и даже не в правом дефолте, который лишь усугубляет ситуацию. Худо или бедно, но белорусский частный бизнес строился по международным лекалам. Согласно им, рабский труд сам по себе непродуктивен, высокоэффективным может быть лишь по-настоящему свободный сотрудник, который не просто тупо выполняет приказы/указания, а думает, креативит, не боится проявить инициативу. А именно такие люди и составляли основу протестов в Беларуси. Здесь в лидерах конечно же IT, но и другие не так далеко ушли.





Сегодня какой успешный бизнес не возьми (за исключением провластного), везде картина одинаковая: в пик протестов на улицы выходили буквально все – просто потому, что они привыкли к свободе, просто до поры до времени были вне политики. Но когда в стране создалась такая ситуация, что нужно было заявить о своей позиции, они это сделали. При этом, как правило, владельцы бизнесов или топ-менеджеры этому не мешали. Более того, когда кто-то из сотрудников попадал под пресс силовиков – ему всячески помогали, в том числе и финансово. Эта классическая ситуация для белорусского бизнеса привела к возникновению ряда серьезных рисков. Сейчас все силы правоохранителей направлены на выявление новых и новых участников протестного движения. Изучаются тысячи видео-файлов, фотографий, ежедневно возбуждаются новые уголовные дела. Изучается поступления денежных средств на счета участников протеста. Если кто-то из сотрудников побывал на сутках, а потом получил финансовую помощь от компании (не важно, как она оформлена юридически), это легко можно квалифицировать, как финансирование протестов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Даже если помощь никому не оказывалась, достаточно просто какой-то критической массы сотрудников среди выявленных участников протеста, чтобы в компанию пришли с очень серьезной проверкой всех и вся.





В настоящее время подавляющее большинство частных компаний находятся в ожидании таких проверок. Почти никто не сомневается, что рано или поздно придут, вопрос лишь в том, какие будут последствия: удастся отделаться малой кровью или отожмут весь бизнес? Бизнесмены всеми доступными способами пытаются минимизировать эти риски, а заодно изучить возможные пути отхода для себя и семьи, если ситуация начнет развиваться по неблагополучному сценарию.





В принципе, многие и сейчас бы уехали, но сдерживает ответственность перед сотнями, а в некоторых случаях и тысячами сотрудников. Да и как бросить дело, на которое положена почти вся жизнь? Кроме того, большинство бизнесменов в традиционных областях экономики, в отличие от айтишников, уже в годах. Им психологически сложно бросить все и уехать. Поэтому пока сидят и внимательно следят за развитием ситуации, ждут горячую весну и изучают возможности, куда можно быстро податься без прохождения неприятной процедуры предоставления политического убежища.





В ожидании





О том, куда мигрирует белорусский IT-бизнес, говорилось уже много. Но там ситуация несколько иная. Это молодой бизнес с молодыми сотрудниками, не имеющий тяжелых активов и способный самоорганизоваться в любом месте даже без офиса. Ему достаточно легко сняться и легко уехать, а в другой стране продолжать заниматься тем же.





Для транспортной или строительной компании, для небольшого производства или даже для оптовика, вопрос стоит несколько иначе. Чтобы уехать, нужно продать все, и бизнес в новой стране тоже начинать с нуля. При этом продать бизнес в Беларуси при нынешней ситуации, получится в лучшем случае за треть стоимости. Ликвидна разве что еще недвижимость. Проще говоря, уехать получится лишь владельцу бизнеса и, возможно, топ-менеджменту, причем, с огромными финансовыми потерями. Поэтому о таком исходе стараются не думать, хотя со счетов его не сбрасывают. Белорусские бизнесмены сейчас активно изучают различные программы получения иностранного гражданства или вида на жительство (ВНЖ) через инвестиции. И не только изучают, некоторые уже реально примеряются. Правда, никто не может дать даже экспертной оценки на счет того, насколько массового исхода бизнесменов следует ожидать в ближайшее время. Многое будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события, и насколько горячей будет весна. Толчком или серьезным сдерживающим фактором может стать любое событие, даже локальное, произошедшее с отдельно взятым бизнесменом или бизнесом.



Куда может уехать белорусский бизнесмен?





16 марта 2021 года компания Henley & Partners опубликовала новые ежегодные рейтинги программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства через инвестиции. Ведущие независимые эксперты оценили 12 программ «Гражданство через инвестиции» и 24 программы «ВНЖ через инвестиции».





В текущем году в рейтинге ВНЖ появилась программа Новой Зеландии, куда можно перебраться за инвестиции в размере 3 млн новозеландских долларов (около 2,2 млн долларов США). Надо полагать, некоторые из бизнесменов белорусского АПК вполне могут туда скоро перебраться.





Для определения позиции программы в рейтинге ВНЖ через инвестиции использовались 10 показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, безвизовый въезд в другие страны, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования к инвестициям, общие расходы, сроки получения гражданства и требования для получения гражданства.





Первые два места в рейтинге занимают Австрия и Португалия. Тройку лидеров замыкает Италия. Максимальные отметки по уровню качества жизни показали Канада, Швейцария и Австрия. По налогообложению лучшие показатели у Дубаи (ОАЭ), отмечают авторы рейтинга. Если считать по общей стоимости участия в программе, то самые выгодные условия предлагают программы Мальты (нужны инвестиции всего 110 тыс. евро), Латвии (60 тыс. евро) и Таиланда (19 тыс. долларов).













Глобальный рейтинг программ гражданства формировался по следующим критериям: репутация, качество жизни, безвизовый въезд, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования к инвестициям, необходимость проживания в стране, возможность переезда в другие страны, необходимость посещения страны, прозрачность процедуры.





Здесь первое место занимает Мальта. Согласно условиям процесса, инвесторы могут получить гражданство после 36 месяцев в статусе резидента (или 12 месяцев в исключительных случаях) и после осуществления существенных инвестиций в экономику страны.





Второе место заняла программа Австрии. На третьем месте программа Черногории. Высокие места занимают карибские страны. Инвесторов привлекает небольшая стоимость участия в программах, а также возможность путешествовать без визы в страны Шенгенской зоны, Великобританию, Китай и др.













В компании Henley & Partners «Ежедневнику» заявили, что не могут сказать, насколько активнее по данным программам стал белорусский бизнес – такой учет просто не ведется. В компании около 30 офисов в разных странах и у каждого свои данные. Единственное, что отметили представители компании, так возросшую активность к подобным программам по всему миру после вспышки пандемии COVID-19.





«В прошлом альтернативное ВНЖ и гражданство рассматривались как капитал, который «хорошо бы иметь», с пандемией они стали своеобразным must have для бизнесменов, предпринимателей и членов их семей», - заявил глава департамента по работе с частными клиентами Henley & Partners Доминик Волек. С этим сложно не согласиться, так как для Беларуси этот принцип стал актуальнее втройне.