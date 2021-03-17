«Голос»: Независимые СМИ должны научиться не реагировать на информационные вбросы пропаганды

Об этом говорится в исследовании «Анализ обсуждений в соцсетях настроений и мотиваций белорусов», представленном платформой «Голос» и Digital Solidarity (BySol).





Авторы работы отмечают, что в последние полгода во всех соцсетях, кроме Facebook и Twitter, (в белорусском сегменте) доминировало обсуждение режима Лукашенко.





«Несмотря на все усилия и бесчисленные упоминания государственными СМИ, высокую долю распространения повестки режима обеспечивают независимые каналы, в том числе некоторые медиа и блогеры, позиционирующие себя как независимые», - говорится в исследовании.





По данным его авторов, в октябре 2020 года охват штабов и инициатив в соцсетях независимыми каналами был в 5-6 раз ниже, чем охват повестки режима теми же каналами. Общий охват в Telegram, YouTube и ВКонтакте – в 2 раза ниже.













При этом самый маленький охват упоминаний штабов и инициатив оказался не ВКонтакте и Одноклассниках, а в YouTube. Авторы исследования считают, что это – проблема, так как 83% онлайн-белорусов смотрят YouTube.





Авторы исследования убеждены, что белорусы, инициативы, штабы и медиа должны научиться не реагировать на информационные вбросы пропаганды. Их цель – перебить повестку и сместить фокус восприятия ситуации белорусами с вызова на угрозу.





По мнению авторов анализа, Facebook и Telegram – ключевые площадки, на которых не должно допускаться захламление контентом режима. При этом должно происходить наращивание доли голоса сторонников перемен в YouTube.





«Сейчас нам сложно одержать победу на улице. Но мы можем дать людям победу в инфопространстве», - говорится в исследовании.