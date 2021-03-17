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Сезон клещей начался в Беларуси
17.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Первые пациенты с жалобами на укусы клещей уже начали обращаться к врачам, об этом сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
На юге Беларуси с весенней теплой погодой проснулись и активизировались клещи. Первые пострадавшие обратились за помощью еще в начале марта. Укусы, в частности, зарегистрированы в пригороде Бреста, а также в агрогородке Кривляны Жабинковского района. Четверо из пяти человек оказались заражены боррелиями.
В минувшем году по поводу укусов клещей в Брестской области к врачам обратились 4108 пострадавших. Из них свыше 1500 – дети. Как отмечено, сохраняется крайне высокая зараженность клещей возбудителя лайм-боррелиоза. За 2020 годы заболевание после укуса подтверждалось в 41% случаев. Еще 1,6% оценен риск клещевого энцефалита.
Теплая погода и осадки будут способствовать размножению и активности насекомых. По словам врачей, с открытием дачного сезона, в туристических походах или при заготовке березового сока необходимо соблюдать меры предосторожности, в частности, использовать защитные аэрозоли.
Также специалисты рекомендуют надевать светлую одежду с длинными рукавами. Это позволит заметить клещей. В качестве обуви лучше выбрать ту, которая закрывает лодыжки. После выезда на природу необходимо тщательно осмотреть тело, а также принесенные вещи. Владельцам котов и собак быть внимательными к питомцам.
Хозяевам частных домов рекомендуют в качестве газонов рекомендуют высевать смеси, которые отпугивают клещей.
По прогнозам, в 2021 году сохранится высокая численность насекомых.
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Первые пострадавшие от укусов насекомых зарегистрированы в Брестской области, четыре человека заражены лайм-боррелиозом.
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