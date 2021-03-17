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Меган Маркл хранит "секретное оружие" против королевской семьи

17.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл заранее продумала план Б: актриса обладает "секретным оружием", которое может навсегда лишить королевства сна и покоя.

Не успела утихнуть первая волна обсуждения интервью опальных герцогов у Опры Уинфри, как стало ясно - игра не окончена и у Меган Маркл остался козырь в рукаве. Дворец и его жильцы до сих пор находятся в центре скандала, и последний удар может стать решающим для всего королевства.

© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
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Эксперты назвали "секретное оружие" Маркл против королевской семьи: теперь супруга принца может точно выпустить мемуары от первого лица и заработать на этом не только миллионы, но и спровоцировать еще больший резонанс в обществе.

По словам источников, на протяжении времени, проведенного во дворце Маркл буквально не расставалась с дневником, записывая события, слухи и делясь своими переживаниями.

И книга действительно может стать бестселлером, ведь до встречи с Гарри Маркл активно вела блог в сети, где рассказывала обо всем: диетах, приключениях на съемочной площадке и подробностями своих путешествий. Да и легкий слог герцогини всегда нравился ее подписчикам - но вряд ли придется по вкусу Букингемскому дворцу.

Дойдет ли до этого или пара постарается навсегда замять скандал - неизвестно. Но пока Маркл входит в раж и даже требует раскрыть личности жертв своего буллинга.

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