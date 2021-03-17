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Как найти и купить дешевые авиабилеты
17.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В современном мире многим из нас приходилось или предстоит использовать авиаперелеты. Некоторые обращаются за помощью в агентства, которые, как мы все знаем, не работают бесплатно. Но перед теми, кто хочет сделать все сам стоят вопросы: «А как же найти оптимальный билет с оптимальными условиями?».
Как найти и купить дешевые билеты на самолет
Но перед теми, кто хочет сделать все сам стоят вопросы: «А как же найти оптимальный билет с оптимальными условиями?». Или худший страх «А вдруг моего билета не окажется в системе?». В этой статье я вам расскажу, где и как безопасно
Для начала советы, которые помогут вам выбрать авиабилет:
Используйте популярные поисковые агрегаторы (такие как Aviasales.ru, UniTicket.ru, Skyscanner.ru). Чем больше вариантов, тем выше вероятность найти "горящий билет".
Если вы не привязаны к определенной дате, то поздравляю, у вас есть уникальная возможность использовать функцию «
Следите за акциями и распродажами на официальных сайтах. Для удобства, подпишитесь на рассылки, дабы не пропустить «вкусную» цену. Не воротите нос от ночных рейсов (они, как правило, самые дешевые) и никто не будет вам надоедать с пинанием кресла сзади.
Не забываем про сезонность и наличие чартерных рейсов. В сезон можно «ухватить» отличные билеты с отличными условиями.
Лоукостеры - отличное решение только для недальних полетов (1-2 часа), ибо платить нужно «За все!».
Рейсы с пересадками в большинстве случаев помогут вам сэкономить и даже посетить за раз несколько стран! При наличии времени между полетами и необходимых документов.
И не забывайте что «Большой брат следит за Вами» и периодически подчищайте историю поиска и кэш.
Вы уже проделали огромную работу и теперь пришло время купить ваш «идеальный» билет и вот несколько советов:
покупайте билеты заранее (как минимум за 1, 5 -2 месяца);
Таким образом можно убить сразу нескольких зайцев (экономный билет, мили, приятные «плюшки»). Ну что ,теперь у вас в арсенале имеются куча патронов и вы готовы «добить» билет вашей мечты!
ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.
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Как же найти оптимальный билет с оптимальными условиями?
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