Как найти и купить дешевые авиабилеты

Источник материала: Салiдарнасць

В современном мире многим из нас приходилось или предстоит использовать авиаперелеты. Некоторые обращаются за помощью в агентства, которые, как мы все знаем, не работают бесплатно. Но перед теми, кто хочет сделать все сам стоят вопросы: «А как же найти оптимальный билет с оптимальными условиями?».

Как найти и купить дешевые билеты на самолет

Но перед теми, кто хочет сделать все сам стоят вопросы: «А как же найти оптимальный билет с оптимальными условиями?». Или худший страх «А вдруг моего билета не окажется в системе?». В этой статье я вам расскажу, где и как безопасно забронировать авиабилет «вашей мечты».





Для начала советы, которые помогут вам выбрать авиабилет:

Используйте популярные поисковые агрегаторы (такие как Aviasales.ru, UniTicket.ru, Skyscanner.ru). Чем больше вариантов, тем выше вероятность найти "горящий билет".

Если вы не привязаны к определенной дате, то поздравляю, у вас есть уникальная возможность использовать функцию « календарь авиабилетов », где можно найти билет более выгодное предложение по перелету. Если вы нашли комфортный для вас рейс, но цена не дотягивает до идеальной, то на многих поисковых агрегаторах имеется бесплатная услуга «Уведомление об изменении цены», которая позволит вам «добить» нужную вам цену. (НО! не забывайте, чем ближе дата, тем дороже билет). Способ подходит для тех, кто бронирует далеко заранее (за 2-6 месяцев).





Следите за акциями и распродажами на официальных сайтах. Для удобства, подпишитесь на рассылки, дабы не пропустить «вкусную» цену. Не воротите нос от ночных рейсов (они, как правило, самые дешевые) и никто не будет вам надоедать с пинанием кресла сзади.

Не забываем про сезонность и наличие чартерных рейсов. В сезон можно «ухватить» отличные билеты с отличными условиями.

Лоукостеры - отличное решение только для недальних полетов (1-2 часа), ибо платить нужно «За все!».

Рейсы с пересадками в большинстве случаев помогут вам сэкономить и даже посетить за раз несколько стран! При наличии времени между полетами и необходимых документов.

И не забывайте что «Большой брат следит за Вами» и периодически подчищайте историю поиска и кэш.





Вы уже проделали огромную работу и теперь пришло время купить ваш «идеальный» билет и вот несколько советов:

покупайте билеты заранее (как минимум за 1, 5 -2 месяца);

предпочтительнее покупать с официального сайта авиакомпании, ибо безопаснее и вероятнее всего никто не напишет за неделю «Ваш рейс отменен»;

билеты с безвозвратными тарифами самые дешевые;

обязательно ознакомьтесь с тарифом и с нормами провоза багажа заранее (при покупке у поставщика- внимательно читайте их правила предоставления услуг);

кэш-бэк -еще один плюс, точнее «минус» к стоимости вашего билета;

вступайте в клубы авиакомпаний.

Таким образом можно убить сразу нескольких зайцев (экономный билет, мили, приятные «плюшки»). Ну что ,теперь у вас в арсенале имеются куча патронов и вы готовы «добить» билет вашей мечты!

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.