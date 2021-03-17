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Трамп заявил, что хотел бы побороться за пост президента США с Меган Маркл

17.03.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп заявил, что хотел бы побороться за пост президента США с Меган Маркл

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  • 17.03.2021, 8:27
Трамп заявил, что хотел бы побороться за пост президента США с Меган Маркл
Дональд Трамп

Экс-глава Белого дома считает, что это подтолкнет его у вступить в гонку.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможное участие в выборах президента 2024 года актрисы Меган Маркл может подтолкнуть его вступить в кампанию.

Об этом сообщает Fox News.

Таким образом бывший глава Белого дома прокомментировал слухи о том, что Меган Маркл уже встречалась с представителями демократов.

«Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться», — заявил Трамп.

Комментируя нашумевшее интервью Меган Маркл и принца Гарри ведущей Опре Уинфри, Трамп сообщил, что поддерживает королеву Великобритании.

После выхода сенсационного интервью. Популярность Меган Маркл и принца Гарри сильно упала — опрос

«Я знаю королеву. Я встречался с королевой, и я думаю, что королева — потрясающая личность, и я не поклонник Меган», — заявил Трамп.

Неделю назад актриса Меган Маркл и принц Гарри дали интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали много неприятных деталей о жизни в королевской семье.

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Экс-глава Белого дома считает, что это подтолкнет его у вступить в гонку.
 
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