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«Белые халаты»: Из-за Лукашенко в Молодечненской больнице умер пациент
Источник материала: Хартия'97
«Белые халаты»: Из-за Лукашенко в Молодечненской больнице умер пациент
Информация получена сразу из нескольких источников.
Телеграм-канал
Служба безопасности Лукашенко приказала всем врачам сидеть по своим кабинетам и никуда не выходить на время визита самопровозглашенного узурпатора. В отделении кардиологии состояние одного из пациентов резко ухудшилось и это требовало срочного вмешательства реаниматолога.
Однако охранники Лукашенко не пустили доктора к больному. Через некоторое время пациент умер.
Телеграмм-канал утверждает, что эта информация получена сразу из нескольких источников.
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Информация получена сразу из нескольких источников.
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