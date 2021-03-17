В Беларуси снизилось сельхозпроизводство

В январе-феврале 2021 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2 млрд 67,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1% меньше, чем за такой же период 2020 года.





В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 295,2 тыс. тонн, молока — 1 млн 211,8 тыс. тонн, яиц получено 535,7 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы, 98,2% молока и более 92% производства яиц.

На 1 марта 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн. Численность свиней составила 2,6 млн.

Как сообщалось, в 2020 году производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 22,9 млрд рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 4,9%.