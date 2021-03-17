Эксперт: Оппозиция должна добиваться экономических санкций против режима Лукашенко

Источник материала: АФН

Белорусская оппозиция призывает инвесторов ЕС избавляться от выпущенных в 2020 году белорусских евробондов, но после первых успехов кампания оказалась на распутье, эксперты указывают на необходимость экономических санкций вместо переговоров с каждым держателем бумаг.

Датских инвесторов пристыдили, и теперь они распродают государственные облигации Беларуси.

"Это происходит после недели дискуссий о том, этично ли инвестировать в страну, президента которой Дания считает нелегитимным", - констатирует газета Berlingske Tidende. Дискуссия велась в датских СМИ, но толчок к ней дала белорусская оппозиция.

Она развернула в Европе кампанию общественного давления на институциональных держателей белорусских валютных облигаций (евробондов), среди которых есть, в частности, немецкие и швейцарские банки. При этом речь идет, в первую очередь, о двух облигациях на общую сумму 1,25 млрд долларов США со сроками обращения до 2026 и 2031 годов, выпущенных в конце июня прошлого года в ситуации, когда Александр Лукашенко уже начал сажать в тюрьму своих потенциальных конкурентов на президентских выборах, пишет DW.

Решение ведущего скандинавского финансового концерна Nordea отказаться вслед за менее крупными датскими инвесторами Akademiker Pension, Bankinvest, Jyske Invest и Sparinvest от вложений в госдолг Беларуси стала первой громкой победой развернувшейся кампании.

Теперь Народное антикризисное управление (НАУ) объявило о готовности к переговорам с ним австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), активно работающего в Беларуси, где ему принадлежит "Приорбанк". Переговоры об облигациях запланированы на следующую неделю.

Неделей раньше датский пенсионный фонд Akademiker Pension объявил о том, что 1 апреля включит Беларусь в список из пока 45 стран, в государственные бумаги и предприятия которых этот инвестор не вкладывает сбережения своих пайщиков. В этот список входят, к примеру, Азербайджан, Вьетнам, Куба, Пакистан, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, Таджикистан, Турменистан, Узбекистан.

Данное решение принято "на фоне систематических нарушений прав человека режимом, при котором политические права людей фактически не имеют значения, а мирных демонстрантов арестовывают и подвергают насилию", - подчеркивалось в официальном заявлении фонда от 9 марта.

Двумя днями позже, 11 марта, концерн Nordea, сначала защищавший свои вложения в белорусские гособлигации, объявил о намерении от них избавиться. По данным датских СМИ, семь инвестиционных фондов концерна вложили в госдолг Беларуси в общей сложности 25 млн евро. Причем два фонда инвестировали 4,5 млн евро уже после выборов в августе 2020 года, пишет Berlingske Tidende. Теперь все эти бумаги выставляют на бирже на продажу, что уже вызвало значительное падение их курсов.

Поэтому выпущенные в прошлом году белорусские евробонды со сроком обращения до 2026 года и купоном 5,875% торгуются сейчас с дисконтом в 250 базисных пунктов, в то время бонды со сроком обращения до 2031 года с купоном 6,378% просели на 650 базисных пунктов.

Примечательно, что все отказы от белорусских бумаг случились после выплаты первого купонного дохода в конце февраля (24 февраля). Следующая выплата запланирована на 24 августа.

Немецкий предприниматель и консультант по инвестициям Даниэль Крутцинна (Daniel Krutzinna), работавший в Беларуси в 2008-2020 годах, утверждает, что распродажа датскими фондами и возможно австрийским банком белорусских облигаций ничего не меняет в сути, поскольку бумаги не погашаются, а продаются инвесторам, не озабоченных моральными ценностями.

В результате ставшие очень вкусными с точки зрения доходности могут оказаться в портфелях, скажем, американских хедж-фондов, и купонные выплаты Беларуси будут идти уже не клиентам датского фонда для пенсионеров с высшим образованием, а в карманы "акул капитализма с Уолл-стрита". Или в Китай, что увеличит зависимость Минска от Пекина. Или в Россию, если сильно подешевевшие бумаги скупят российские госбанки.

"Оказывать давление на крупные европейские банки, приверженные определенным моральным ценностям, и находящиеся под пристальным общественным наблюдением, достаточно легко. Их можно заставить распродать белорусские облигации, но тогда эти бумаги окажутся в руках других участников рынка, которые куда меньше находятся под контролем общественности, и на которых не распространяются строгие стандарты отчетности", - предупреждает Даниэль Крутцинна.

В белорусской оппозиции, похоже, осознают нежелательность подобного сценария. Во всяком случае, в обращении Народного антикризисного управления к Raiffeisen Bank прямого призыва к распродаже белорусских облигаций уже нет, акцент смещен. НАУ пытается добиться признания того, что "выпуск еврооблигаций Беларусь-2026 и Беларусь-2031 был неправомерен и не должен был состояться. В этом случае у инвесторов появилось бы основание требовать досрочного погашения облигаций".

Сам факт изменения "направления главного удара" Даниэль Крутцинна считает правильным шагом. По его мнению, основную ответственность за прошлогодний выпуск белорусских евробондов несут органы надзора за рынком капитала и правительства стран ЕС, которые "вовремя не среагировали на складывавшуюся в Беларуси ситуацию и не изменили рамочные условия".

"Поэтому если белорусская оппозиция хочет сейчас оказать реальное давление на режим Лукашенко, ей следует продолжать отстаивать свои интересы в диалоге с руководством Евросоюза, США, Швейцарии и добиваться от Запада принятия не персональных, а экономических санкций наподобие тех, которым США подвергли Иран. Такие санкции касались бы банков и компаний не только из первого, но и из второго и третьего рядов - всех, кто будет заниматься бизнесом с Беларусью", - подчеркнул эксперт.