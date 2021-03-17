ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

Источник материала: АФН

Совет ЕС принял во вторник, 16 марта, постановление, направленное против "распространения террористического контента онлайн".

Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза, передает DW.

В соответствии с нововведением компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах - участницах ЕС. "Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", - говорится в постановлении Евросоюза.

Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС - вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества или нет.

Кроме того, Брюссель предоставляет четкое определение для того, что следует считать "террористическим контентом" - в интересах полного соблюдения основных прав и свобод. Наконец, новое законодательство включает в себя эффективные средства правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

Ранее, в 2018 году занимавший пост еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиан Кинг говорил, что интернет-концерны, - такие как Facebook, Twitter и Google, - обяжут оперативно идентифицировать записи, которые могут иметь отношение к терроризму.