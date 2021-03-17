Здоровые сотрудники – здоровый бизнес. Позаботьтесь о вашей команде вместе с «PROполис»

Источник материала: ProBusiness

Здоровье вашего бизнеса – это прежде всего здоровье людей, которые каждый день работают с вами в одной команде. Всё больше прогрессивных компаний добавляют в свой соцпакет страховку, которая позволяет сотрудникам пользоваться качественным медицинским сервисом. Теперь такая возможность есть и у корпоративных клиентов МТБанка благодаря новому продукту «PROполис» .





Позволить себе своевременную диагностику, качественную консультацию и лечение может не каждый. И дело не только в деньгах, но и в нехватке времени. Теперь корпоративным клиентам МТБанка стало намного проще позаботиться о качественном медицинском сервисе для своих сотрудников и их близких. Вместе с нашими партнёрами, страховыми компаниями «Асоба» и «Промтрансинвест», мы запустили продукт «PROполис» – программы страхования, благодаря которым бизнес любого размера может позаботиться о здоровье своих сотрудников и их семей.

«PROполис» объединяет 5 доступных и понятных программ страхования. При обращении в МТБанк вы можете выбрать ту программу, которая по включённым возможностям подходит вашим сотрудникам.

- Наша компания очень взвешенно подошла к выбору программы по добровольному медицинскому страхованию. Мы изучили 5 различных программ у разных страховщиков, и «PROполис» оказался оптимальным решением. Нам понравился набор услуг и гибкое ценообразование, некоторые работники уже успели воспользоваться медицинскими услугами, включёнными в программу страхования, и остались довольны. Включение добровольного медицинского страхования в соцпакет – это отличный способ для компании повысить лояльность сотрудников, показать, что они пришли на работу в серьёзную организацию, которая заботится о них всесторонне. Кроме того, дополнительным стимулом для нас стали налоговые льготы, которые применяются к выплатам по ДМС, – поделился своими впечатлениями от продукта заместитель директора по развитию компании «АВ СЭВЕН» Виктор Ревяко.

Чем отличаются разные программы «PROполис»?

Базовый полис включает амбулаторно-поликлиническую помощь с ограничением по количеству посещений и по наполняемости медицинских услуг.

включает амбулаторно-поликлиническую помощь с ограничением по количеству посещений и по наполняемости медицинских услуг. Легкий полис включает амбулаторно-поликлиническую помощь с ограничением по количеству посещений и наполняемости услуг. В данный пакет уже входят дополнительные лечебные процедуры.

включает амбулаторно-поликлиническую помощь с ограничением по количеству посещений и наполняемости услуг. В данный пакет уже входят дополнительные лечебные процедуры. Стандартный полис содержит услуги по амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. Сюда же входит экстренная госпитализация.

содержит услуги по амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. Сюда же входит экстренная госпитализация. Комфортный полис включает амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь с медикаментозным обеспечением и стационарную помощь. Помимо экстренной госпитализации полис покроет расходы на 1 плановое размещение в стационаре.

включает амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь с медикаментозным обеспечением и стационарную помощь. Помимо экстренной госпитализации полис покроет расходы на 1 плановое размещение в стационаре. Престижный полис – с данной программой ваши сотрудники могут рассчитывать не только на амбулаторно-поликлиническую помощь с медикаментозным обеспечением, но и на стоматологическую помощь, стационарную помощь – экстренную и 2 плановые госпитализации.

Минимальная стоимость включённых медицинских услуг может составлять всего 199 рублей и доходить до 849 рублей в зависимости от программы.

Также можно разработать индивидуальную программу для вашего бизнеса и включить в неё наиболее акутальные сервисы по приемлемым ценам. С «PROполис» вам не нужно переплачивать за услуги, которые могут быть невостребованными, – и это большой плюс.

Ещё одним неоспоримым преимуществом «PROполис» для бизнеса являются гибкие условия оплаты. В зависимости от ваших возможностей вы можете вносить страховые взносы ежеквартально, ежемесячно или разбить их на 2 платежа.

Создавая «PROполис», мы позаботились о том, чтобы ваши сотрудники получили лучший медицинский сервис. Теперь им не нужно тратить своё время на поиск хорошей клиники или лаборатории, на изучение отзывов и звонки в справочную. В то же время вы сможете легко ориентироваться в разнообразии медицинских учреждений и контролировать качество услуг, оказываемых сотрудникам вашей компании.

С «PROполис» вы сможете выйти на качественно новый уровень заботы о ваших сотрудниках, ведь возможность страховки не ограничена только сотрудниками компании, а есть возможность заключить договор и с членами семей сотрудников на тех же условиях. Это позволит сплотить ваш коллектив и повысит лояльность к вам и вашей компании.

Позаботьтесь о здоровье вашей команды с «PROполис» уже сегодня – и получите дополнительную уверенность в светлом завтра вашего бизнеса.

Узнать подробности и оформить заявку на «PROполис» вы можете по ссылке или у специалистов МТБанка по телефону А1, МТС 7203.





Читайте также