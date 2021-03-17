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Здоровые сотрудники – здоровый бизнес. Позаботьтесь о вашей команде вместе с «PROполис»
17.03.2021 09:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Здоровье вашего бизнеса – это прежде всего здоровье людей, которые каждый день работают с вами в одной команде. Всё больше прогрессивных компаний добавляют в свой соцпакет страховку, которая позволяет сотрудникам пользоваться качественным медицинским сервисом. Теперь такая возможность есть и у корпоративных клиентов МТБанка благодаря новому продукту
Позволить себе своевременную диагностику, качественную консультацию и лечение может не каждый. И дело не только в деньгах, но и в нехватке времени. Теперь корпоративным клиентам МТБанка стало намного проще позаботиться о качественном медицинском сервисе для своих сотрудников и их близких. Вместе с нашими партнёрами, страховыми компаниями «Асоба» и «Промтрансинвест», мы запустили продукт «PROполис» – программы страхования, благодаря которым бизнес любого размера может позаботиться о здоровье своих сотрудников и их семей.
- Наша компания очень взвешенно подошла к выбору программы по добровольному медицинскому страхованию. Мы изучили 5 различных программ у разных страховщиков, и «PROполис» оказался оптимальным решением. Нам понравился набор услуг и гибкое ценообразование, некоторые работники уже успели воспользоваться медицинскими услугами, включёнными в программу страхования, и остались довольны. Включение добровольного медицинского страхования в соцпакет – это отличный способ для компании повысить лояльность сотрудников, показать, что они пришли на работу в серьёзную организацию, которая заботится о них всесторонне. Кроме того, дополнительным стимулом для нас стали налоговые льготы, которые применяются к выплатам по ДМС, – поделился своими впечатлениями от продукта заместитель директора по развитию компании «АВ СЭВЕН» Виктор Ревяко.
Чем отличаются разные программы «PROполис»?
Минимальная стоимость включённых медицинских услуг может составлять всего 199 рублей и доходить до 849 рублей в зависимости от программы.
Также можно разработать индивидуальную программу для вашего бизнеса и включить в неё наиболее акутальные сервисы по приемлемым ценам. С «PROполис» вам не нужно переплачивать за услуги, которые могут быть невостребованными, – и это большой плюс.
Ещё одним неоспоримым преимуществом «PROполис» для бизнеса являются гибкие условия оплаты. В зависимости от ваших возможностей вы можете вносить страховые взносы ежеквартально, ежемесячно или разбить их на 2 платежа.
Создавая «PROполис», мы позаботились о том, чтобы ваши сотрудники получили лучший медицинский сервис. Теперь им не нужно тратить своё время на поиск хорошей клиники или лаборатории, на изучение отзывов и звонки в справочную. В то же время вы сможете легко ориентироваться в разнообразии медицинских учреждений и контролировать качество услуг, оказываемых сотрудникам вашей компании.
С «PROполис» вы сможете выйти на качественно новый уровень заботы о ваших сотрудниках, ведь возможность страховки не ограничена только сотрудниками компании, а есть возможность заключить договор и с членами семей сотрудников на тех же условиях. Это позволит сплотить ваш коллектив и повысит лояльность к вам и вашей компании.
Позаботьтесь о здоровье вашей команды с
Узнать подробности и оформить заявку на «PROполис» вы можете по
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