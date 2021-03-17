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На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе
17.03.2021 09:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На Грушевке в
Пока еще можно выбрать этаж и квартиру, застройщик и «Белинвестбанк» запускают партнерскую программу кредитования на покупку жилья в
Условия кредитования
«Белинвестбанк» делает выгодное предложение по приобретению квартиры комфорт-класса возле метро «Грушевка»:
Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.
Предлагаемый срок погашения составляет 10 и 20 лет. Однако возможно досрочное погашение без штрафных санкций.
Доля собственных средств кредитополучателя – не менее 30% от стоимости квартиры.
На какие квартиры распространяется кредит
Программа кредитования от «Белинвестбанк» распространяется на покупку квартир в секциях
Сам дом монолитный с заполнением наружных стен поризованным керамическим кирпичом, который не нагревается летом и не пропускает тепло зимой. Во всех квартирах установлена современная система отопления KERMI, которая позволяет регулировать температуру радиаторов.
Окна квартир расположены в направлении разных сторон света. Остекление выполнено американским оконным профилем Rehau, во всех лоджиях оно панорамное. В некоторых квартирах установлены окна в пол.
О комплексе
Первые этажи комплекса занимают магазины, банки, аптеки, офисы и коммерческие предприятия, оказывающие услуги: салоны красоты, тренажерный зал, медицинский центр, магазины плитки и мебели. Поблизости расположены 3 школы, 2 детских сада, поликлиника.
Благодаря партнерской программе кредитования от «Белинвестбанка» у вас есть возможность приобрести жилье на выгодных условиях и получить ключи от новой комфортной квартиры возле метро уже в этом году.
Более детальную информацию можно получить в отделе продаж по телефону +375 17 336 73 88 или на
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