﻿ На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

17.03.2021 09:35 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

На Грушевке в ЖК «Гранд Хаус» достраиваются последние секции, сегодня ведутся работы по заполнению наружных стен кирпичом и остеклению окон. А это значит, что ключи от квартир их обладатели получат уже в 2021 году.

Пока еще можно выбрать этаж и квартиру, застройщик и «Белинвестбанк» запускают партнерскую программу кредитования на покупку жилья в жилом комплексе «Гранд Хаус»

Условия кредитования

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

«Белинвестбанк» делает выгодное предложение по приобретению квартиры комфорт-класса возле метро «Грушевка»:

  • ставка по кредиту 10,99% годовых (1,256 СКО) – первые 12 месяцев;

  • ставка 14,69 годовых (1,679 СКО) – оставшийся срок.

Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.

Предлагаемый срок погашения составляет 10 и 20 лет. Однако возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Доля собственных средств кредитополучателя – не менее 30% от стоимости квартиры.

На какие квартиры распространяется кредит

Программа кредитования от «Белинвестбанк» распространяется на покупку квартир в секциях жилого комплекса «Гранд Хаус», которые сдаются в мае и декабре текущего года. Предлагаем ознакомиться с планами этажей и квартир, находящихся на завершающей стадии строительства.

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

Сам дом монолитный с заполнением наружных стен поризованным керамическим кирпичом, который не нагревается летом и не пропускает тепло зимой. Во всех квартирах установлена современная система отопления KERMI, которая позволяет регулировать температуру радиаторов.

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

Жилой комплекс «Гранд Хаус» один из немногих соответствует критериям благоустроенного жилья. Главное его отличие от панельных домов – свободная планировка квартир, что позволяет индивидуально зонировать пространство. Кроме того, все квартиры сдаются с качественной черновой отделкой: бетонная стяжка пола, черновая штукатурка стен. Высота потолков составляет 2,7 метра. 

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

Окна квартир расположены в направлении разных сторон света. Остекление выполнено американским оконным профилем Rehau, во всех лоджиях оно панорамное. В некоторых квартирах установлены окна в пол. 

О комплексе

«Гранд Хаус» – это современный монолитно-каркасный жилой комплекс переменной этажности, расположенный в 10 минутах езды от центра столицы, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. От подъезда до станции метро «Грушевка» всего 50 метров, здесь же – остановки неземного транспорта. Это не просто микрорайон, из которого удобно выбираться в центр или попадать на МКАД – на Грушевке все объекты инфраструктуры находятся под рукой, а прямо к новым секциям «Гранд Хаус» примыкает зеленая зона сквера.

Первые этажи комплекса занимают магазины, банки, аптеки, офисы и коммерческие предприятия, оказывающие услуги: салоны красоты, тренажерный зал, медицинский центр, магазины плитки и мебели. Поблизости расположены 3 школы, 2 детских сада, поликлиника.

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе
Все лифты в доме производства американской компании Otis – бесшумные и быстрые с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг. Парковочные места предусмотрены не только для автомобилей – специальные площадки отведены под мотоциклы и скутеры. Парковка оборудована современной системой пожаротушения и дымоудаления.

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

Благодаря партнерской программе кредитования от «Белинвестбанка» у вас есть возможность приобрести жилье на выгодных условиях и получить ключи от новой комфортной квартиры возле метро уже в этом году.

Более детальную информацию можно получить в отделе продаж по телефону +375 17 336 73 88 или на сайте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Обложка дня. Руки по локоть в Крыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by