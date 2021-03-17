На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

Источник материала: ProBusiness

На Грушевке в ЖК « Гранд Хаус » достраиваются последние секции, сегодня ведутся работы по заполнению наружных стен кирпичом и остеклению окон. А это значит, что ключи от квартир их обладатели получат уже в 2021 году.

Пока еще можно выбрать этаж и квартиру, застройщик и «Белинвестбанк» запускают партнерскую программу кредитования на покупку жилья в жил ом комплексе «Гранд Хаус» .

Условия кредитования





«Белинвестбанк» делает выгодное предложение по приобретению квартиры комфорт-класса возле метро «Грушевка»:

ставка по кредиту 10,99% годовых (1,256 СКО) – первые 12 месяцев;

ставка 14,69 годовых (1,679 СКО) – оставшийся срок.

Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.

Предлагаемый срок погашения составляет 10 и 20 лет. Однако возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Доля собственных средств кредитополучателя – не менее 30% от стоимости квартиры.

На какие квартиры распространяется кредит

Программа кредитования от «Белинвестбанк» распространяется на покупку квартир в секциях жилого комплекса «Гранд Хаус» , которые сдаются в мае и декабре текущего года. Предлагаем ознакомиться с планами этажей и квартир, находящихся на завершающей стадии строительства.





Сам дом монолитный с заполнением наружных стен поризованным керамическим кирпичом, который не нагревается летом и не пропускает тепло зимой. Во всех квартирах установлена современная система отопления KERMI, которая позволяет регулировать температуру радиаторов.





Жилой к омплекс «Гранд Хаус» один из немногих соответствует критериям благоустроенного жилья. Главное его отличие от панельных домов – свободная планировка квартир, что позволяет индивидуально зонировать пространство. Кроме того, все квартиры сдаются с качественной черновой отделкой: бетонная стяжка пола, черновая штукатурка стен. Высота потолков составляет 2,7 метра.





Окна квартир расположены в направлении разных сторон света. Остекление выполнено американским оконным профилем Rehau, во всех лоджиях оно панорамное. В некоторых квартирах установлены окна в пол.

О комплексе

«Гранд Хаус» – это современный монолитно-каркасный жилой комплекс переменной этажности, расположенный в 10 минутах езды от центра столицы, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. От подъезда до станции метро «Грушевка» всего 50 метров, здесь же – остановки неземного транспорта. Это не просто микрорайон, из которого удобно выбираться в центр или попадать на МКАД – на Грушевке все объекты инфраструктуры находятся под рукой, а прямо к новым секциям «Гранд Хаус» примыкает зеленая зона сквера.

Первые этажи комплекса занимают магазины, банки, аптеки, офисы и коммерческие предприятия, оказывающие услуги: салоны красоты, тренажерный зал, медицинский центр, магазины плитки и мебели. Поблизости расположены 3 школы, 2 детских сада, поликлиника.



Все лифты в доме производства американской компании Otis – бесшумные и быстрые с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг. Парковочные места предусмотрены не только для автомобилей – специальные площадки отведены под мотоциклы и скутеры. Парковка оборудована современной системой пожаротушения и дымоудаления.





Благодаря партнерской программе кредитования от «Белинвестбанка» у вас есть возможность приобрести жилье на выгодных условиях и получить ключи от новой комфортной квартиры возле метро уже в этом году.