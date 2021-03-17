Как стать инвестором «курочки KFC»? Узнали, почему бренд в Беларуси выпустил токены

Источник материала: ProBusiness



Сергей Дутин и Виктория Райко. Фото: Дарья Гращенкова

Зачем крупному игроку выпускать собственные токены? В октябре 2020 компания «Бел Фуд Сервис» (KFC в Беларуси) провела первое ICO, выпустив токены на сумму $ 1 млн. В феврале 2021 второй выпуск токенов составил еще $ 2 млн. Подробностями поделились генеральный директор «Бел Фуд Сервис» Сергей Дутин и финансовый директор Виктория Райко.

— В кризис выиграет тот, кто сможет действовать быстро и будет иметь на это ресурсы — cash is king. Мы укрепили команду и собираемся выйти из кризиса гораздо более сильными, чем заходили в него. Привлекли экспатов, имеющих опыт быстрого роста в ресторанном бизнесе, а штат линейных сотрудников увеличили на 500 человек в рамках текущей работы и новых открытий.

Как прошел для нас 2020?

Первые два месяца 2020 года спрос в наших ресторанах уверенно рос по сравнению с предыдущим годом. Со второй половины марта 2020 началось резкое снижение покупательской способности.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Ко второй волне пандемии мы были подготовлены. Наш антикризисный комитет собирался ежедневно и внедрил 160+ инструментов, включающих лучшие мировые практики и национальные особенности. Например, экспресс-кассы самообслуживания. За одну ночь мы можем полностью переквалифицировать все заведения на работу только take away, без захода в ресторан. Многие инструменты полностью подготовлены, но не реализованы, они пойдут в ход при ухудшении ситуации.

Теперь мы вышли на уровень продаж, сопоставимый с тем же периодом до пандемии, даже выше на несколько процентов. Рынок трансформировался: выросла доля take away, delivery и drive-thru, продаж через киоски самообслуживания. Суммарно эти каналы продаж дают более половины нашего общего товарооборота.

KFC Belarus («Бел Фуд Сервис») в цифрах 32 ресторана в 8 городах

1250 сотрудников

5+ млн гостей в год

+15 ресторанов за 2020 год

+8 ресторанов в 2021—2022

Зачем оператору KFC выходить на ICO?

Для нас это одна из возможностей диверсифицировать финансирование проекта, ведь мы работаем в основном с банковскими кредитными продуктами.

Сегодня банковская сфера в Беларуси находится под внешним и внутренним давлением. Банки испытывают недостаток ликвидности, и это с высокой долей вероятности повлечет изменения в банковской сфере. Мы хотим диверсифицировать свои финансовые потоки. И надеемся, что у потенциальных инвесторов есть те же стремления.

За 2020 белорусы забрали из банков $ 1,5 млрд, и мы бы не хотели, чтобы они ушли куда-то за границу или остались под подушкой. Мы хотим, чтобы деньги остались в нашей стране и работали на развитие экономики. Мы хорошо понимаем свой бизнес и, как показала вторая волна, не испытали существенного влияния на продажи — белорусы любят KFC!

Условия инвестирования в токены BFS (оператор KFC Belarus) Общая сумма сбора: $ 2 млн

1 токен стоит $ 100

Доходность: 8% годовых в USD

Поквартальная выплата дохода

Оферта (возможность досрочного выкупа): через год

Срок обращения: 5 лет

Не облагается налогами по Декрету Президента № 8

Чем выпуск токенов лучше банковского кредита?

Помимо диверсификации кредитного портфеля и интереса к более современному инструменту привлечения средств мы видим и другие преимущества ICO перед банковскими кредитами:

Ставка ниже

Долг мы выплачиваем в конце периода кредитования, то есть через 5 лет.

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На что пойдут привлеченные средства?

Деньги пойдут на развитие бизнеса, открытие новых ресторанов. Но повторюсь, что сумма для нас небольшая: объем инвестиций в открытие одного ресторана KFC составляет от полумиллиона до $ 2 млн.

В октябре 2020 было пять лет, как открылся первый KFC в Беларуси. Мы растем в среднем ровно на 100% в год, каждый год удваиваемся. Мы открыли 15 ресторанов в 2020 году. Проведение ICO также позволит нам быстрее развиваться и открыть больше ресторанов в 2021 году.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Чем выгодно инвестирование в токены BFS?

Любой житель Беларуси или белорусское юрлицо может почувствовать себя инвестором бизнеса KFC. Это возможность быть причастным к развитию крупного международного бренда в нашей стране, созданию рабочих мест, развитию экономики Беларуси; наглядно видеть, куда пошли твои инвестиции, приходить в ресторан KFC, который построен благодаря именно тебе, быть частью большой истории.

Преимущество для инвестора перед более консервативными способами (например, банковскими депозитами или облигациями) состоит в более высокой процентной ставке. Доходность от покупки токенов BFS (KFC Belarus) составит 8% годовых и не облагается налогом, в то время как валютные депозиты в Беларуси в среднем приносят 2% + облагаются подоходным налогом 13%.

Это также более прозрачный способ инвестирования. Любой инвестор может ознакомиться с white paper, где прописаны цели компании и другие детали. По сравнению с инвестированием, например, в акции покупка токенов обеспечивает понятный и гарантированный доход.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Что касается сравнения наших токенов с токенами других предприятий, размещенных на площадке Finstore (оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг банка БелВЭБ), то здесь есть преимущества нас как представителей реального сектора бизнеса. Нельзя перевезти более 30 ресторанов из страны за одну ночь. В отличие от ИТ-компаний мы более стабильны и предсказуемы. И надеемся, что более узнаваемы.

Сложно ли выпустить собственные токены?

В подготовке к выпуску токенов в большей степени участвовали наш финансовый департамент и юридическая служба. Основной задачей было составить white paper (документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и компании, планирующей размещать токены). У нас это заняло приблизительно 3 недели.

Проблем не возникло, потому что наша управленческая отчетность ведется на очень высоком уровне и подтверждена аудиторами KPMG. Размещение токенов требует внедрения определенных политик, у нас они были разработаны заранее. Банки ежеквартально проводят анализ нашей устойчивости, страхуя свои риски возврата кредитов.

Планы

Мы зашли с небольшой суммы размещения и не видим проблем, чтобы ее привлечь. Речь не идет о сотнях или тысячах инвесторов. Но, конечно, есть вероятность, что не вся эмиссия будет продана, ведь мы не управляем процессом привлечения средств. Кроме того, все валютные риски берет на себя наша компания, что повышает привлекательность инвестирования в нас.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Мы будем рассматривать ICO как один из инструментов эффективного привлечения финансирования. Не как приоритетный, но как современный, интересный и перспективный. Привлечение финансирования через размещение токенов покажет нам, насколько люди лояльны к бренду и доверяют нам. Это очень интересно увидеть!

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