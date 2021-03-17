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Минск начинает с Москвой переговоры по газу
Источник материала: Партизан
Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении правки в соглашение с Россией в газовой сфере, соответствующее постановление Совмина было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
Семашко разрешено при необходимости вносить изменения, "не имеющие принципиального характера" и подписать данный протокол после достижения договоренности в пределах одобренного проекта.
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении правки в соглашение с Россией в газовой сфере,...
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