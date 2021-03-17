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Минск начинает с Москвой переговоры по газу

17.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении правки в соглашение с Россией в газовой сфере, соответствующее постановление Совмина было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.





Семашко разрешено при необходимости вносить изменения, "не имеющие принципиального характера" и подписать данный протокол после достижения договоренности в пределах одобренного проекта.

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Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении правки в соглашение с Россией в газовой сфере,...
 
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