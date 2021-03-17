Сколько сейчас стоит перевести деньги с карты на карту

Закинуть кому-нибудь деньги на карту — неотъемлемая функция «пластика», без которой сложно представить современную жизнь. И возможностей перевода становится все больше. Например, неделю назад стало доступным перечисление денег через Viber. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие способы перевода с карты на карту предлагают белорусские банки и какая за это предусмотрена комиссия.
В таблице указана информация о переводах между картами белорусских банков.
Как сейчас можно перевести деньги с карты на карты?
Переводить деньги между картами можно несколькими способами:
по номеру счета/договора (в ЕРИП);
произвольным платежом (в приложении/на сайте);
по номеру телефона или карты (в приложении, с помощью сервиса p2p-переводов, в том числе в Viber).
Перевод через ЕРИП производится всегда без комиссии. Какие необходимы данные — зависит от банка-получателя (где-то это номер договора, где-то номер карты или счета).
Если перечислять деньги с помощью произвольного платежа (по реквизитам), нужно знать УНП и код банка-получателя, счёт и ФИО получателя, назначение платежа. Со стороны отправителя: номер и срок действия карты, ФИО, как на карте, а также CVC-код.
Через сервис p2p-переводов деньги на карту, как правило, поступают сразу, а от получателя нужен только номер карты (иногда срок действия) или номер телефона. От отправителя — номер своей карты, срок действия и CVC-код. Также карта, с которой списываются деньги, обязательно должна поддерживать технологию 3D-Secure. Банки-эмитенты могут брать дополнительную комиссию за перевод, ее нужно уточнять непосредственно у банка, который оформлял «пластик».
Сервис перевода по номеру телефона есть на сайтах Банка БелВЭБ и Альфа-Банка. Но пользоваться им могут клиенты любых белорусских банков, как и сервисом перевода по реквизитам карты. Также p2p-переводы (и по номеру карты, и по номеру телефона) доступны на нашем сайте.
А недавно появилась возможность переводить деньги между картами белорусских банков в Viber. Сервис запустила платежная система Mastercard, партнером проекта стал МТБанк. Для отправки денег нужно знать номер телефона получателя, данные карты сообщать нет необходимости.
Перевод можно сделать с «пластика» Mastercard, Visa, БЕЛКАРТ, а зачислить деньги на — Mastercard или Visa. В банке сообщили, что в течение 6 месяцев c даты запуска сервиса комиссии за перечисление денег не будет, если переводить с карты Mastercard/Maestro, а вот если с «пластика» других платежных систем взимается плата 1,5%, мин. 0,49 BYN.
Сколько стоит перевод денег с карты на карту в разных банках?
Название банка
Варианты переводов с карты на карту других банков и комиссия
Комиссия за перевод между картами банка
Альфа-Банк
По номеру карты через сервис онлайн-переводов банка — 1,5%, мин. 1 BYN.
Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5% от суммы, мин. 0,99 BYN.
Без комиссии между картами одного клиента, между разными — 1,5%, мин. 0,49 BYN.
Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5%, мин. 0,49 BYN.
Беларусбанк
По номеру карты — 2,5%.
По реквизитам — 0.75 BYN.
Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 1.5%.
Переводить по номеру телефона можно только между картами банка (в приложении).
Банк БелВЭБ
По номеру карты — 1,2%, мин. 1,80 BYN.
По номеру телефона — 1.2% мин. 0,49 BYN.
По реквизитам (произвольный платеж) — 1,2%, мин. 1,80 BYN.
Без комиссии.
Белгазпромбанк
По номеру карты — 1,5%, мин. 0,55 BYN.
По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.
Без комиссии.
Белинвестбанк
По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 0.49 BYN.
По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.
Также можно перевести деньги (между любыми картами) с помощью приложения «Оплати» через чат. Приложение должно быть установлено у отправителя и получателя.
Если человек не является клиентом банка, то нужно обратиться в банк для идентификации. «Оплати» содержит электронный кошелек, который можно пополнять с любой белорусской карты и переводить деньги третьим лицам.
Комиссия не взимается.
Без комиссии.
Белорусский народный банк
По номеру карты только с помощью чужих онлайн-сервисов — без комиссии со стороны банка.
По реквизитам — 1% от суммы, мин. 1 BYN, макс. 5 BYN.
Без комиссии.
Можно также переводить по номеру телефона и номеру карты.
Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5% от суммы, мин. 0,99 BYN.
Без комиссии между картами одного клиента, между разными — 1,5%, мин. 0,49 BYN.
Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5%, мин. 0,49 BYN.
Беларусбанк
По номеру карты — 2,5%.
По реквизитам — 0.75 BYN.
Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 1.5%.
Переводить по номеру телефона можно только между картами банка (в приложении).
Банк БелВЭБ
По номеру карты — 1,2%, мин. 1,80 BYN.
По номеру телефона — 1.2% мин. 0,49 BYN.
По реквизитам (произвольный платеж) — 1,2%, мин. 1,80 BYN.
Без комиссии.
Белгазпромбанк
По номеру карты — 1,5%, мин. 0,55 BYN.
По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.
Без комиссии.
Белинвестбанк
По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 0.49 BYN.
По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.
Также можно перевести деньги (между любыми картами) с помощью приложения «Оплати» через чат. Приложение должно быть установлено у отправителя и получателя.
Если человек не является клиентом банка, то нужно обратиться в банк для идентификации. «Оплати» содержит электронный кошелек, который можно пополнять с любой белорусской карты и переводить деньги третьим лицам.
Комиссия не взимается.
Белорусский народный банк
По номеру карты только с помощью чужих онлайн-сервисов — без комиссии со стороны банка.
По реквизитам — 1% от суммы, мин. 1 BYN, макс. 5 BYN.
Без комиссии.
Можно также переводить по номеру телефона и номеру карты.