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Сколько сейчас стоит перевести деньги с карты на карту

17.03.2021 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закинуть кому-нибудь деньги на карту — неотъемлемая функция «пластика», без которой сложно представить современную жизнь. И возможностей перевода становится все больше. Например, неделю назад стало доступным перечисление денег через Viber. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие способы перевода с карты на карту предлагают белорусские банки и какая за это предусмотрена комиссия.


Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

В таблице указана информация о переводах между картами белорусских банков.

Как сейчас можно перевести деньги с карты на карты?

Переводить деньги между картами можно несколькими способами:

  • по номеру счета/договора (в ЕРИП);
  • произвольным платежом (в приложении/на сайте);
  • по номеру телефона или карты (в приложении, с помощью сервиса p2p-переводов, в том числе в Viber).

Перевод через ЕРИП производится всегда без комиссии. Какие необходимы данные — зависит от банка-получателя (где-то это номер договора, где-то номер карты или счета).

Если перечислять деньги с помощью произвольного платежа (по реквизитам), нужно знать УНП и код банка-получателя, счёт и ФИО получателя, назначение платежа. Со стороны отправителя: номер и срок действия карты, ФИО, как на карте, а также CVC-код.

Через сервис p2p-переводов деньги на карту, как правило, поступают сразу, а от получателя нужен только номер карты (иногда срок действия) или номер телефона. От отправителя — номер своей карты, срок действия и CVC-код. Также карта, с которой списываются деньги, обязательно должна поддерживать технологию 3D-Secure. Банки-эмитенты могут брать дополнительную комиссию за перевод, ее нужно уточнять непосредственно у банка, который оформлял «пластик».

Сервис перевода по номеру телефона есть на сайтах Банка БелВЭБ и Альфа-Банка. Но пользоваться им могут клиенты любых белорусских банков, как и сервисом перевода по реквизитам карты. Также p2p-переводы (и по номеру карты, и по номеру телефона) доступны на нашем сайте.

А недавно появилась возможность переводить деньги между картами белорусских банков в Viber. Сервис запустила платежная система Mastercard, партнером проекта стал МТБанк. Для отправки денег нужно знать номер телефона получателя, данные карты сообщать нет необходимости.

Перевод можно сделать с «пластика» Mastercard, Visa, БЕЛКАРТ, а зачислить деньги на — Mastercard или Visa. В банке сообщили, что в течение 6 месяцев c даты запуска сервиса комиссии за перечисление денег не будет, если переводить с карты Mastercard/Maestro, а вот если с «пластика» других платежных систем взимается плата 1,5%, мин. 0,49 BYN.

Сколько стоит перевод денег с карты на карту в разных банках?

Название банка

Варианты переводов с карты на карту других банков и комиссия

Комиссия за перевод между картами банка

Альфа-Банк

По номеру карты через сервис онлайн-переводов банка — 1,5%, мин. 1 BYN.

По номеру телефона — 1.5% мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN.

Без комиссии.

Белагропромбанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0,99 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5%, мин. 0,50 BYN, макс. 70 BYN.

Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5% от суммы, мин. 0,99 BYN.

Без комиссии между картами одного клиента, между разными — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

Беларусбанк

По номеру карты — 2,5%.

По реквизитам — 0.75 BYN.

Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 1.5%.

Переводить по номеру телефона можно только между картами банка (в приложении).

Банк БелВЭБ

По номеру карты — 1,2%, мин. 1,80 BYN.

По номеру телефона — 1.2% мин. 0,49 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1,2%, мин. 1,80 BYN.

Без комиссии.

Белгазпромбанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0,55 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.

Без комиссии.

Белинвестбанк

По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 0.49 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

Также можно перевести деньги (между любыми картами) с помощью приложения «Оплати» через чат. Приложение должно быть установлено у отправителя и получателя.

Если человек не является клиентом банка, то нужно обратиться в банк для идентификации. «Оплати» содержит электронный кошелек, который можно пополнять с любой белорусской карты и переводить деньги третьим лицам.

Комиссия не взимается.

Без комиссии.

Белорусский народный банк

По номеру карты только с помощью чужих онлайн-сервисов — без комиссии со стороны банка.

По реквизитам — 1% от суммы, мин. 1 BYN, макс. 5 BYN.

Без комиссии.

Можно также переводить по номеру телефона и номеру карты.

БПС-Сбербанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,8%, мин. 2 BYN, макс. 5 BYN.

Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 2 BYN за платеж.

Если переводить на карты ComPass/FUN/БАТЭ, то будет без комиссии.

БСБ Банк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0.50 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

Без комиссии.

БТА Банк

По номеру карты только через онлайн-сервисы других банков (или ЕРИП) — без комиссии со стороны банка.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0.8% от суммы, мин. 0.50 BYN.

Без комиссии.

Возможен перевод по номеру карты.

Банк ВТБ

По номеру карты — 1,4%, мин. 1 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%, мин 1 BYN.

Без комиссии.

Банк Дабрабыт

По номеру карты — 1,5% от суммы + 1 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,50 BYN.

Между картами банка также можно переводить по номеру телефона.

Комиссии зависят от пакета услуг карты отправителя. Например, с карт «Матуля» и пакета услуг «Классический» — 1% + 0,14 BYN.

Идея Банк

По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

Без комиссии.

Можно переводить также по номеру телефона.

МТБанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0.49 BYN.

По номеру телефона (через Viber) — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии).

По реквизитам — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN.

Без комиссии.

Если через Viber, то комиссия — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии).

Paritetbank

По номеру карты — только через онлайн-сервисы других банков.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN.

Без комиссии.

Приорбанк

По номеру карты — 1,2%+1,90 BYN.

По номеру телефона.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5% мин.0,50 BYN.

Без комиссии.

Банк Решение

По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (для карты А1 — без комиссии).

По реквизитам — 0,1%, мин. 1 BYN.

Без комиссии.

Возможен перевод по номеру телефона.

Если через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (кроме карты А1.

РРБ-Банк

По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.

Без комиссии.

Статусбанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 1 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0.9% от суммы.

Без комиссии.

Технобанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN.

Без комиссии.

Франсабанк

По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — без комиссии со стороны банка.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.

Без комиссии.

Можно переводить по номеру карты.

Цептер Банк

По номеру карты — 1,4%.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

Без комиссии.

Название банка

Варианты переводов с карты на карту других банков и комиссия; комиссия за перевод между картами банка

Альфа-Банк

По номеру карты через сервис онлайн-переводов банка — 1,5%, мин. 1 BYN.

По номеру телефона — 1.5% мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN.

Без комиссии.

Белагропромбанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0,99 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5%, мин. 0,50 BYN, макс. 70 BYN.

Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5% от суммы, мин. 0,99 BYN.

Без комиссии между картами одного клиента, между разными — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

Беларусбанк

По номеру карты — 2,5%.

По реквизитам — 0.75 BYN.

Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 1.5%.

Переводить по номеру телефона можно только между картами банка (в приложении).

Банк БелВЭБ

По номеру карты — 1,2%, мин. 1,80 BYN.

По номеру телефона — 1.2% мин. 0,49 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1,2%, мин. 1,80 BYN.

Без комиссии.

Белгазпромбанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0,55 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.

Без комиссии.

Белинвестбанк

По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 0.49 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

Также можно перевести деньги (между любыми картами) с помощью приложения «Оплати» через чат. Приложение должно быть установлено у отправителя и получателя.

Если человек не является клиентом банка, то нужно обратиться в банк для идентификации. «Оплати» содержит электронный кошелек, который можно пополнять с любой белорусской карты и переводить деньги третьим лицам.

Комиссия не взимается.

Белорусский народный банк

По номеру карты только с помощью чужих онлайн-сервисов — без комиссии со стороны банка.

По реквизитам — 1% от суммы, мин. 1 BYN, макс. 5 BYN.

Без комиссии.

Можно также переводить по номеру телефона и номеру карты.

БПС-Сбербанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,8%, мин. 2 BYN, макс. 5 BYN.

Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 2 BYN за платеж.

Если переводить на карты ComPass/FUN/БАТЭ, то будет без комиссии.

БСБ Банк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0.50 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

Без комиссии.

БТА Банк

По номеру карты только через онлайн-сервисы других банков (или ЕРИП) — без комиссии со стороны банка.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0.8% от суммы, мин. 0.50 BYN.

Без комиссии.

Возможен перевод по номеру карты.

Банк ВТБ

По номеру карты — 1,4%, мин. 1 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%, мин 1 BYN.

Без комиссии.

Банк Дабрабыт

По номеру карты — 1,5% от суммы + 1 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,50 BYN.

Между картами банка также можно переводить по номеру телефона.

Комиссии зависят от пакета услуг карты отправителя. Например, с карт «Матуля» и пакета услуг «Классический» — 1% + 0,14 BYN.

Идея Банк

По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

Без комиссии.

Можно переводить также по номеру телефона.

МТБанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 0.49 BYN.

По номеру телефона (через Viber) — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии).

По реквизитам — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN.

Без комиссии.

Если через Viber, то комиссия — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии).

Paritetbank

По номеру карты — только через онлайн-сервисы других банков.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN.

Без комиссии.

Приорбанк

По номеру карты — 1,2%+1,90 BYN.

По номеру телефона.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5% мин.0,50 BYN.

Без комиссии.

Банк Решение

По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (для карты А1 — без комиссии).

По реквизитам — 0,1%, мин. 1 BYN.

Без комиссии.

Возможен перевод по номеру телефона.

Если через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (кроме карты А1.

РРБ-Банк

По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.

Без комиссии.

Статусбанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 1 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 0.9% от суммы.

Без комиссии.

Технобанк

По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN.

Без комиссии.

Франсабанк

По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — без комиссии со стороны банка.

По реквизитам (произвольный платеж) — 1%.

Без комиссии.

Можно переводить по номеру карты.

Цептер Банк

По номеру карты — 1,4%.

По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.

 
 
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