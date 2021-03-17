Сколько сейчас стоит перевести деньги с карты на карту

Источник материала: Tut.by

Закинуть кому-нибудь деньги на карту — неотъемлемая функция «пластика», без которой сложно представить современную жизнь. И возможностей перевода становится все больше. Например, неделю назад стало доступным перечисление денег через Viber. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие способы перевода с карты на карту предлагают белорусские банки и какая за это предусмотрена комиссия.



Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

В таблице указана информация о переводах между картами белорусских банков.

Как сейчас можно перевести деньги с карты на карты?

Переводить деньги между картами можно несколькими способами:

по номеру счета/договора (в ЕРИП);

произвольным платежом (в приложении/на сайте);

по номеру телефона или карты (в приложении, с помощью сервиса p2p-переводов, в том числе в Viber).

Перевод через ЕРИП производится всегда без комиссии. Какие необходимы данные — зависит от банка-получателя (где-то это номер договора, где-то номер карты или счета).

Если перечислять деньги с помощью произвольного платежа (по реквизитам), нужно знать УНП и код банка-получателя, счёт и ФИО получателя, назначение платежа. Со стороны отправителя: номер и срок действия карты, ФИО, как на карте, а также CVC-код.

Через сервис p2p-переводов деньги на карту, как правило, поступают сразу, а от получателя нужен только номер карты (иногда срок действия) или номер телефона. От отправителя — номер своей карты, срок действия и CVC-код. Также карта, с которой списываются деньги, обязательно должна поддерживать технологию 3D-Secure. Банки-эмитенты могут брать дополнительную комиссию за перевод, ее нужно уточнять непосредственно у банка, который оформлял «пластик».

Сервис перевода по номеру телефона есть на сайтах Банка БелВЭБ и Альфа-Банка . Но пользоваться им могут клиенты любых белорусских банков, как и сервисом перевода по реквизитам карты. Также p2p-переводы (и по номеру карты, и по номеру телефона) доступны на нашем сайте .

А недавно появилась в озможность переводить деньги между картами белорусских банков в Viber. Сервис запустила платежная система Mastercard, партнером проекта стал МТБанк . Для отправки денег нужно знать номер телефона получателя, данные карты сообщать нет необходимости.

Перевод можно сделать с «пластика» Mastercard, Visa, БЕЛКАРТ, а зачислить деньги на — Mastercard или Visa. В банке сообщили, что в течение 6 месяцев c даты запуска сервиса комиссии за перечисление денег не будет, если переводить с карты Mastercard/Maestro, а вот если с «пластика» других платежных систем взимается плата 1,5%, мин. 0,49 BYN.

Сколько стоит перевод денег с карты на карту в разных банках?

Название банка Варианты переводов с карты на карту других банков и комиссия Комиссия за перевод между картами банка Альфа-Банк По номеру карты через сервис онлайн-переводов банка — 1,5%, мин. 1 BYN. По номеру телефона — 1.5% мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN. Без комиссии. Белагропромбанк По номеру карты — 1,5%, мин. 0,99 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5%, мин. 0,50 BYN, макс. 70 BYN. Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5% от суммы, мин. 0,99 BYN. Без комиссии между картами одного клиента, между разными — 1,5%, мин. 0,49 BYN. Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5%, мин. 0,49 BYN. Беларусбанк По номеру карты — 2,5%. По реквизитам — 0.75 BYN. Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 1.5%. Переводить по номеру телефона можно только между картами банка (в приложении). Банк БелВЭБ По номеру карты — 1,2%, мин. 1,80 BYN. По номеру телефона — 1.2% мин. 0,49 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1,2%, мин. 1,80 BYN. Без комиссии. Белгазпромбанк По номеру карты — 1,5%, мин. 0,55 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%. Без комиссии. Белинвестбанк По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 0.49 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии. Также можно перевести деньги (между любыми картами) с помощью приложения «Оплати» через чат. Приложение должно быть установлено у отправителя и получателя. Если человек не является клиентом банка, то нужно обратиться в банк для идентификации. «Оплати» содержит электронный кошелек, который можно пополнять с любой белорусской карты и переводить деньги третьим лицам. Комиссия не взимается. Без комиссии. Белорусский народный банк По номеру карты только с помощью чужих онлайн-сервисов — без комиссии со стороны банка. По реквизитам — 1% от суммы, мин. 1 BYN, макс. 5 BYN. Без комиссии. Можно также переводить по номеру телефона и номеру карты. БПС-Сбербанк По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,8%, мин. 2 BYN, макс. 5 BYN. Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 2 BYN за платеж. Если переводить на карты ComPass/FUN/БАТЭ, то будет без комиссии. БСБ Банк По номеру карты — 1,5%, мин. 0.50 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии. Без комиссии. БТА Банк По номеру карты только через онлайн-сервисы других банков (или ЕРИП) — без комиссии со стороны банка. По реквизитам (произвольный платеж) — 0.8% от суммы, мин. 0.50 BYN. Без комиссии. Возможен перевод по номеру карты. Банк ВТБ По номеру карты — 1,4%, мин. 1 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%, мин 1 BYN. Без комиссии. Банк Дабрабыт По номеру карты — 1,5% от суммы + 1 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,50 BYN. Между картами банка также можно переводить по номеру телефона. Комиссии зависят от пакета услуг карты отправителя. Например, с карт «Матуля» и пакета услуг «Классический» — 1% + 0,14 BYN. Идея Банк По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии. Без комиссии. Можно переводить также по номеру телефона. МТБанк По номеру карты — 1,5%, мин. 0.49 BYN. По номеру телефона (через Viber) — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии). По реквизитам — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN. Без комиссии. Если через Viber, то комиссия — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии). Paritetbank По номеру карты — только через онлайн-сервисы других банков. По реквизитам (произвольный платеж) — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN. Без комиссии. Приорбанк По номеру карты — 1,2%+1,90 BYN. По номеру телефона. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5% мин.0,50 BYN. Без комиссии. Банк Решение По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (для карты А1 — без комиссии). По реквизитам — 0,1%, мин. 1 BYN. Без комиссии. Возможен перевод по номеру телефона. Если через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (кроме карты А1. РРБ-Банк По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%. Без комиссии. Статусбанк По номеру карты — 1,5%, мин. 1 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0.9% от суммы. Без комиссии. Технобанк По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN. Без комиссии. Франсабанк По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — без комиссии со стороны банка. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%. Без комиссии. Можно переводить по номеру карты. Цептер Банк По номеру карты — 1,4%. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии. Без комиссии.

Название банка Варианты переводов с карты на карту других банков и комиссия; комиссия за перевод между картами банка Альфа-Банк По номеру карты через сервис онлайн-переводов банка — 1,5%, мин. 1 BYN. По номеру телефона — 1.5% мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN. Без комиссии. Белагропромбанк По номеру карты — 1,5%, мин. 0,99 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5%, мин. 0,50 BYN, макс. 70 BYN. Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5% от суммы, мин. 0,99 BYN. Без комиссии между картами одного клиента, между разными — 1,5%, мин. 0,49 BYN. Через приложение «BULBA» можно переводить по номеру карты и номеру телефона — 1,5%, мин. 0,49 BYN. Беларусбанк По номеру карты — 2,5%. По реквизитам — 0.75 BYN. Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 1.5%. Переводить по номеру телефона можно только между картами банка (в приложении). Банк БелВЭБ По номеру карты — 1,2%, мин. 1,80 BYN. По номеру телефона — 1.2% мин. 0,49 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1,2%, мин. 1,80 BYN. Без комиссии. Белгазпромбанк По номеру карты — 1,5%, мин. 0,55 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%. Без комиссии. Белинвестбанк По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 0.49 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии. Также можно перевести деньги (между любыми картами) с помощью приложения «Оплати» через чат. Приложение должно быть установлено у отправителя и получателя. Если человек не является клиентом банка, то нужно обратиться в банк для идентификации. «Оплати» содержит электронный кошелек, который можно пополнять с любой белорусской карты и переводить деньги третьим лицам. Комиссия не взимается. Белорусский народный банк По номеру карты только с помощью чужих онлайн-сервисов — без комиссии со стороны банка. По реквизитам — 1% от суммы, мин. 1 BYN, макс. 5 BYN. Без комиссии. Можно также переводить по номеру телефона и номеру карты. БПС-Сбербанк По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,8%, мин. 2 BYN, макс. 5 BYN. Без комиссии между картами одного клиента, между картами разных клиентов — 2 BYN за платеж. Если переводить на карты ComPass/FUN/БАТЭ, то будет без комиссии. БСБ Банк По номеру карты — 1,5%, мин. 0.50 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии. Без комиссии. БТА Банк По номеру карты только через онлайн-сервисы других банков (или ЕРИП) — без комиссии со стороны банка. По реквизитам (произвольный платеж) — 0.8% от суммы, мин. 0.50 BYN. Без комиссии. Возможен перевод по номеру карты. Банк ВТБ По номеру карты — 1,4%, мин. 1 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%, мин 1 BYN. Без комиссии. Банк Дабрабыт По номеру карты — 1,5% от суммы + 1 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,50 BYN. Между картами банка также можно переводить по номеру телефона. Комиссии зависят от пакета услуг карты отправителя. Например, с карт «Матуля» и пакета услуг «Классический» — 1% + 0,14 BYN. Идея Банк По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии. Без комиссии. Можно переводить также по номеру телефона. МТБанк По номеру карты — 1,5%, мин. 0.49 BYN. По номеру телефона (через Viber) — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии). По реквизитам — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN. Без комиссии. Если через Viber, то комиссия — 1,5%, мин. 0.49 BYN (с Mastercard/Maestro — без комиссии). Paritetbank По номеру карты — только через онлайн-сервисы других банков. По реквизитам (произвольный платеж) — 1% от суммы, мин. 0.50 BYN. Без комиссии. Приорбанк По номеру карты — 1,2%+1,90 BYN. По номеру телефона. По реквизитам (произвольный платеж) — 0,5% мин.0,50 BYN. Без комиссии. Банк Решение По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (для карты А1 — без комиссии). По реквизитам — 0,1%, мин. 1 BYN. Без комиссии. Возможен перевод по номеру телефона. Если через сервисы онлайн-переводов других банков — 1,5%, мин. 2 BYN (кроме карты А1. РРБ-Банк По номеру карты — 1,5% от суммы, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%. Без комиссии. Статусбанк По номеру карты — 1,5%, мин. 1 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 0.9% от суммы. Без комиссии. Технобанк По номеру карты — 1,5%, мин. 2 BYN. По реквизитам (произвольный платеж) — 1 BYN. Без комиссии. Франсабанк По номеру карты через сервисы онлайн-переводов других банков — без комиссии со стороны банка. По реквизитам (произвольный платеж) — 1%. Без комиссии. Можно переводить по номеру карты. Цептер Банк По номеру карты — 1,4%. По реквизитам (произвольный платеж) — без комиссии.