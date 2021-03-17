Intel официально представила процессоры 11-го поколения для ПК

Источник материала: Tut.by

Intel официально представила семейство процессоров Core 11-го поколения под кодовым именем Rocket Lake-S. Об этом говорится на официальном сайте компании.





Новинки отличаются новой микроархитектурой процессорных ядер Cypress Cove, выполненной по 14-нм техпроцессу. В компании утверждают, что удельная производительность при постоянной частоте выше на 19% в сравнении с процессорами предшествующего поколения. Кроме того, в активе встроенные графические ядра Intel UHD, которые стали до 50% быстрее. По словам производителя, в процессорах Rocket Lake-S также реализована расширенная возможность разгона.

Поделились и информацией в сравнении с другими чипами. Так, старший Core i9−11900K в игровых тестах, по словам компании, на 11% быстрее Core i9−10900K в связке с видеокартой GeForce RTX 3080. Преимущество новинка имеет и над конкурирующим AMD Ryzen 9 5900X.

В издании 3DNews добавляют: процессоры Rocket Lake-S получат 8 или 6 вычислительных ядер и будут продаваться в сериях Core i9, Core i7 и Core i5. Цены на новые модели чуть выше цен на текущие LGA 1200-предложения семейства Comet Lake. Старшая модель Core i9−11900K будет стоить 539 долларов (против 499 — рекомендованной цены Core i9−10900K), восьмиядерник Core i7−11700KF можно будет купить за 374 доллара (Core i7−10700K стоит 359 долларов), а младший шестиядерник Core i5−11400F обойдется в 157 долларов (как и Core i5−10400F).

Продажи начнутся 30 марта.