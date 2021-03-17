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Intel официально представила процессоры 11-го поколения для ПК
Источник материала: Tut.by
Intel официально представила семейство процессоров Core 11-го поколения под кодовым именем Rocket Lake-S. Об этом говорится на
Новинки отличаются новой микроархитектурой процессорных ядер Cypress Cove, выполненной по 14-нм техпроцессу. В компании утверждают, что удельная производительность при постоянной частоте выше на 19% в сравнении с процессорами предшествующего поколения. Кроме того, в активе встроенные графические ядра Intel UHD, которые стали до 50% быстрее. По словам производителя, в процессорах Rocket Lake-S также реализована расширенная возможность разгона.
Поделились и информацией в сравнении с другими чипами. Так, старший Core i9−11900K в игровых тестах, по словам компании, на 11% быстрее Core i9−10900K в связке с видеокартой GeForce RTX 3080. Преимущество новинка имеет и над конкурирующим AMD Ryzen 9 5900X.
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Продажи начнутся 30 марта.
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