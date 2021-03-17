Volvo S90 и V90 переходят на Android

Источник материала: Tut.by

Вслед за обновленным кроссовером Volvo XC60 новая мультимедиасистема на платформе Android досталась модельному семейству S90/V90 , включая и приподнятый универсал V90 Cross Country.





Volvo стала первой автомобильной компанией, начавшей сотрудничество с Google в области интеграции информационно-развлекательных систем на базе Android. Первой моделью, оснащенной таким комплексом, стал электрический кроссовер XC40 Recharge. Дополнительно к новой системе Volvo представляет пакет Digital Services, включающий помимо всего прочего доступ к приложениям и сервисам Google, системе Volvo on Call и беспроводную зарядку для мобильного телефона.





Также в пакет включен голосовой помощник Google Assistant, c помощью которого водитель может, не отрывая рук от руля, управлять такими действиями, как регулировка температуры в салоне, задание пункта назначения, воспроизведение музыкальных композиций и подкастов, отправка сообщений и так далее. Как и XC60, седан S90 и универсал V90 доработанный комплекс систем превентивной безопасности (ADAS).





Обновления затронули и процесс покупки некоторых моделей Volvo. Так, XC40 Recharge в дальнейшем можно будет приобрести только онлайн. Такой шаг предпринят в рамках новой стратегии, в соответствии с которой Volvo к 2030 году планирует стать производителем исключительно электромобилей, а их продажа будет осуществляться только онлайн.