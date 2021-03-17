ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: «Появление публичного преемника означает стремительное ослабление автократа»

17.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция анализирует, какой преемник мог бы сегодня устроить власть. 

— Для таких режимов оформление института преемничества — больное место. Ибо в момент, когда появляется преемник, то все высшие чины моментально начинают переориентироваться на его желания и действия, чтобы заработать очки лояльности на старте. Это означает стремительное ослабление автократа, который ещё не завершил транзит и ставит весь транзит под риск.

Почему получилось у Ельцина? Как ни странно, но потому что он сохранял внутреннюю легитимность, несмотря на низкие рейтинги. А Путина «вело» окружение Ельцина ровно до того момента, пока он сам не стал хозяином Кремля. Но Ельцин это делал в ситуации, когда импичмент ему за год до начала транзита провалился. А это значит, что он мог спокойно досиживать свой срок, но решил уйти раньше.

В ситуации Беларуси эта модель с трудом применима, так как ситуация в стране не стабильна. Появление публичного преемника означает и ослабление автократа и то, что преемник тоже сразу попадает под огонь. Резко пропадает единый центр силы. Поэтому всё может пойти не по плану сразу. И поэтому вариант с публичным объявлением преемника — это тоже большой риск критического ослабления системы, от моментального, до перспективы нескольких лет.

Зеленкова: Неизбежный транзит

Для Беларуси реалистично было бы сразу публично заряжать «транзитного» преемника, который за пару лет привел бы страну к открытой парламентской демократии при условии прозрачности своих действий. Это позволило бы снизить накал и атаку на новые власти.

Но здесь возникает вопрос — а кто в таком случае способен дать гарантии старой элите? Вопрос о гарантиях ключевой, и направление его решения стоит искать в институциональном поле (амнистия капиталов, прозрачный механизм фиксации ответственности) совокупно с переходом к общим правилам игры на базе защиты собственности и личности, а не в плоскости договорянков, которые сегодня есть, а завтра ничего не стоят.

Мнение: «Снопков молод. Он не силовик – значит не токсичен для восприятия общества»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему для таких режимов, как в Беларуси, оформление института преемничества — больное место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск начинает с Москвой переговоры по газу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by