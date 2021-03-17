ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БелАЗы начали работу на одном из крупнейших железорудных месторождений России

17.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

БелАЗы начали работу на одном из крупнейших железорудных месторождений России

Белорусская техника – на крупнейшем месторождении Курской магнитной аномалии. Два 240-тонных БЕЛАЗа работают на добыче железной руды.

Наша техника пополнила автопарк Стойленского горно-обогатительного комбината в Белгородской области России. Машины специально адаптированы для сложных горно-геологических условий. Усовершенствованы шины, выхлопная система. И что немаловажно – водительская кабина. Там среди прочего система контроля усталости водителя, доступен мониторинг ситуации на дороге, появилась система кругового обзора при движении задним ходом.

Это не первая партия белорусской техники, которая работает на Курской магнитной аномалии. В помощь добытчикам – около 40 самосвалов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская техника – на крупнейшем месторождении Курской магнитной аномалии. Два 240-тонных БЕЛАЗа работают на добыче железной руды. Наша техника пополнила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокат Лаевский: «Текст обвинения — отдельная история. Такой стиль встречал только в художественной литературе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by