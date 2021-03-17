БелАЗы начали работу на одном из крупнейших железорудных месторождений России

Источник материала: ОНТ

Белорусская техника – на крупнейшем месторождении Курской магнитной аномалии. Два 240-тонных БЕЛАЗа работают на добыче железной руды.

Наша техника пополнила автопарк Стойленского горно-обогатительного комбината в Белгородской области России. Машины специально адаптированы для сложных горно-геологических условий. Усовершенствованы шины, выхлопная система. И что немаловажно – водительская кабина. Там среди прочего система контроля усталости водителя, доступен мониторинг ситуации на дороге, появилась система кругового обзора при движении задним ходом.

Это не первая партия белорусской техники, которая работает на Курской магнитной аномалии. В помощь добытчикам – около 40 самосвалов.

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