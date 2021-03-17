Очень много яблок и совсем тонкий слой теста. Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить французский пирог

Источник материала: ОНТ

Юлия Высоцкая в программе «Едим дома» на НТВ рассказала, как приготовить аппетитную французскую выпечку, рецепт которой она привезла из Нормандии, пишет teleprogramma.pro.

Как готовить: включите духовку на нагрев до 170 градусов. Очистите 1 кг яблок и порежьте на дольки (одно яблоко примерно на 8 долек), сбрызните их соком лимона. Растопите 60 г сливочного масла в сковороде, закиньте туда яблоки и 3 ст. л. сахара. Перемешайте и тушите 15 мин. до полуготовности, чтобы дольки сохраняли форму.

Муку соедините с 90 г сливочного масла, с 2 ст. л. сахара и разотрите в крошку, влейте 2-3 ст. л. ледяной воды и замесите тесто.

Разъемную форму промажьте маслом, выложите тесто и распределите равномерно по дну и по бокам. Разложите яблоки без сока и запекайте 40 мин. Затем полейте соком, положите сверху 50 г сливочного масла, посыпьте 2 ст. л сахара и поставьте на верхний уровень духовки примерно на 3-4 мин., чтобы сахар карамелизировался.

Фото: edimdoma.ru

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