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Премьер-министр потребовал своевременного завершения подготовки к посевной

17.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер-министр потребовал своевременного завершения подготовки к посевной

Правительство требует принять меры для своевременного завершения подготовки к весеннему севу. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил на заседании Президиума Совета Министров.

По государственной программе сельское хозяйство должно увеличить производство почти на 2,5% по сравнению с прошлым годом. И пока не все регионы принимают меры, чтобы эффективно провести посевную. Недостаточно формируются запасы удобрений. Больше всего вопросов к Витебской, Могилевской и Гомельской областям. В Совмине заявили, что это недопустимо, аграрии обладают всем необходимым, чтобы обеспечить себя минеральными удобрениями на нужном уровне.

В некоторых регионах возникают и сложности с подготовкой техники к посевной, которая стартует в конце марта. Аграриям поручено к этому времени вывести уровень готовности на 95%.

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Правительство требует принять меры для своевременного завершения подготовки к весеннему севу. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил на заседании...
 
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