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Мокрый снег и дождь: ГАИ предупреждает водителей об ухудшении обстановки на дорогах
Источник материала: ОНТ
Ухудшение дорожной обстановки ожидается в ближайшее время. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождём и минусовые температуры ночью и утром.
В связи с этим Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о внимательности и осмотрительности. В непогоду тормозной путь автомобиля увеличивается. Чтобы избежать ДТП, водителям нужно тормозить плавно и заблаговременно, а пешеходам – переходить проезжую часть только в установленном месте. До конца недели сотрудники ГАИ усилят контроль за обстановкой на дороге.
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Ухудшение дорожной обстановки ожидается в ближайшее время. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождём и минусовые температуры ночью и утром. В связи с этим...
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