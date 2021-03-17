Мокрый снег и дождь: ГАИ предупреждает водителей об ухудшении обстановки на дорогах

Источник материала: ОНТ

Ухудшение дорожной обстановки ожидается в ближайшее время. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождём и минусовые температуры ночью и утром.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о внимательности и осмотрительности. В непогоду тормозной путь автомобиля увеличивается. Чтобы избежать ДТП, водителям нужно тормозить плавно и заблаговременно, а пешеходам – переходить проезжую часть только в установленном месте. До конца недели сотрудники ГАИ усилят контроль за обстановкой на дороге.

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