Представители государства продолжают принимать обращения граждан

Источник материала: ОНТ

От работы коммунальных служб и качества дорог до законодательства – с любыми волнующими вопросами можно напрямую обратиться к сенаторам, министрам и Администрации Президента.

Сегодня обращения белорусов выслушает спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова будет вести приём по предварительной записи в Совете Республики практически весь день – с 10 до 17 часов. Министр образования Игорь Карпенко – в Совете Министров. Продолжают практику прямого общения с людьми и представители Администрации Президента. Сегодня встречу проведёт начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык.

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