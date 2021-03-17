Спор котят за стеклом магазина развеселил покупателей

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором один котенок не давал высунуть голову второму за стеклом магазина, опубликовал ridus.ru .

В кадре видно, как котенок за стеклом магазина решил «осадить» другого котенка, возможно, чтобы покупатели выбрали его первым. Все попытки второго котенка высунуть голову наверх пресекались обеими лапами.

Игра котят развеселила людей и, возможно, в это время кто-то из покупателей выбрал себе питомца.

Фото: Pixabay.com

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