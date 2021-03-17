ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спор котят за стеклом магазина развеселил покупателей

17.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спор котят за стеклом магазина развеселил покупателей

Видео, в котором один котенок не давал высунуть голову второму за стеклом магазина, опубликовал ridus.ru.

В кадре видно, как котенок за стеклом магазина решил «осадить» другого котенка, возможно, чтобы покупатели выбрали его первым. Все попытки второго котенка высунуть голову наверх пресекались обеими лапами.

Игра котят развеселила людей и, возможно, в это время кто-то из покупателей выбрал себе питомца.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, в котором один котенок не давал высунуть голову второму за стеклом магазина, опубликовал ridus.ru. В кадре видно, как котенок за стеклом магазина решил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокат Лаевский: «Текст обвинения — отдельная история. Такой стиль встречал только в художественной литературе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by