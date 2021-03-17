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Как помочь иммунитету весной? Врач рассказал об эффективных способах
Источник материала: ОНТ
Российский врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал
В первую очередь, нужно убедиться, что у вас нет дефицита витамина D, который влияет на иммунный ответ организма напрямую. Обычно в конце зимы его уровень очень низкий и необходимо восполнить недостаток. Однако стоит помнить, что избыток витамина D не принесет пользы, его должно быть ровно столько, сколько нужно.
Врач подчеркнул, что рассчитывать на то, что здоровье можно укрепить с помощью иммуностимуляторов или иммуномодуляторов, не стоит.
Самые эффективные способы поднятия иммунитета, по словам специалиста, очень просты – необходимо как можно больше времени проводить на солнце, высыпаться, хорошо питаться и заниматься физкультурой.
Фото: Pixabay.com
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Российский врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал радио Sputnik, что делать, чтобы помочь своему организму в межсезонье. В первую очередь,...
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