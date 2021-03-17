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Как помочь иммунитету весной? Врач рассказал об эффективных способах

17.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как помочь иммунитету весной? Врач рассказал об эффективных способах

Российский врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал радио Sputnik, что делать, чтобы помочь своему организму в межсезонье.

В первую очередь, нужно убедиться, что у вас нет дефицита витамина D, который влияет на иммунный ответ организма напрямую. Обычно в конце зимы его уровень очень низкий и необходимо восполнить недостаток. Однако стоит помнить, что избыток витамина D не принесет пользы, его должно быть ровно столько, сколько нужно.

Врач подчеркнул, что рассчитывать на то, что здоровье можно укрепить с помощью иммуностимуляторов или иммуномодуляторов, не стоит. 

Самые эффективные способы поднятия иммунитета, по словам специалиста, очень просты – необходимо как можно больше времени проводить  на солнце, высыпаться, хорошо питаться и заниматься физкультурой.

Фото: Pixabay.com

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Российский врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал радио Sputnik, что делать, чтобы помочь своему организму в межсезонье. В первую очередь,...
 
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