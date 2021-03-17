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Директор "Польской школы" из Бреста не вышла после 72 часов задержания

17.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня после 72 часов в ИВС Бреста на свободу не вышла соосновательница "Польской школы" Анна Панишева.



Анна Панишева / svaboda.org

Ее знакомые рассказали "Белсату", что родственники начали ее поиск и узнали, передает Еврорадио, что Панишева якобы находится в Брестском областном психоневрологическом диспансере.

Правозащитники "Весны" в свою очередь утверждают, что Панишева уже находится в СИЗО №7.  

Панишеву задержали 12 марта, когда она вернулась в Беларусь из Польши. Перед этим в Беларуси завели уголовное дело о героизации военных преступников. Поводом стало неофициальное празднование "Дня проклятых солдат", которое устроили активисты организации. Этим праздником в Польше чествуют солдат Армии Крайовой, которые во второй половине 1940-х воевали против коммунистической власти. 

Официальный Минск заявил, что на праздновании в Бресте чествовали память военного преступника Ромуальда Райса-"Бурого" — одного из командиров такого отряда АК. Бойцы "Бурого" сожгли на Белосточчине пять белорусских деревень и убили несколько десятков мирных белорусов. 

За участие в Брестском праздновании из Беларуси был выслан консул Ежи Тимофеюк.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня после 72 часов в ИВС Бреста на свободу не вышла соосновательница "Польской школы" Анна Панишева.
 
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