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Китай приказал Alibaba продать медийные активы, заблокировал браузер
Источник материала: Партизан
Китайское правительство попросило Alibaba отказаться от части принадлежащих ей медиаресурсов, например от газеты South China Morning Post. Власти обеспокоены влиянием техногиганта на общественное мнение и вмешательство в скандал с участием одного из топов в соцсетях, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Медийный портфель Alibaba включает печатные и интернет-издания, соцсети, рекламные и телестудии,
Переговоры о продаже SCMP начались в прошлом году. Покупатель пока не найден, но ожидается, что это будет китайская организация, говорит информатор Reuters.
В прошлом году поводом для возмущения Пекина стал скандал вокруг Цзяна Фана — президента интернет-магазинов Taobao и Tmall, которыми владеет Alibaba. Чиновники заподозрили неладное, когда из соцсетей, включая Weibo, стали пропадать посты и комментарии с упоминанием его интрижки. Особенное негодование вызывали масштабы и скорость, с которой подчищались посты. В итоге соцсеть наказали за цензуру.
Регуляторы были шокированы, когда позже отследили активы Alibaba в медиасфере, и попросили сократить присутствие в ней. Пекин опасается, что через них компания может управлять общественным мнением, а это — серьёзная угроза для компартии и правительственной пропаганды, отмечает Bloomberg. Любой придуманный Alibaba план должен будет получить одобрение властей.
Основатель Alibaba Джек Ма является одним из самых успешных китайских предпринимателей. Власти страны обрушились на его техноимперию в прошлом году, когда сорвали IPO финтех-подразделения Ant и запустили антимонопольное расследование против Alibaba.
Но это не единственная жертва стремлений Китая ограничить мощь местных технологических фирм. На прошлой неделе за нарушение рыночных правил оштрафовали Baidu и Tencent — главного конкурента Alibaba.
Во вторник CNBC сообщил, что несколько магазинов Android-приложений, в том числе курируемые Huawei и Xiaomi, удалили либо заблокировали загрузку браузера UC Browser разработки Alibaba. В магазинах Samsung и Apple он пока доступен. Перед этим браузер раскритиковали на гос-ТВ за то, что он позволял частным медицинским клиникам использовать некорректные названия и опережать в выдаче по ключевым словам государственные учреждения. Alibaba уже исправляет проблему.
Днём ранее китайский президент Си Цзиньпин призвал усилить надзор над ИТ-гигантами в стране.
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Китайское правительство попросило Alibaba отказаться от части принадлежащих ей медиаресурсов, например от газеты South China Morning Post. Власти обеспокоены влиянием...
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