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Испанский сервис доставки Glovo намерен зайти на белорусский рынок
Источник материала: Партизан
Сервис доставки Glovo намерен зайти на белорусский рынок. Об этом свидетельствуют объявления о вакансиях на сайте компании. Заказы для жителей нашей страны пока недоступны.
Glovo в основном занимается доставкой еды из ресторанов,
Компания основана в 2015 году в Барселоне и работает сейчас в ряде стран Африки, Кыргызстане, Казахстане, Грузии, Италии, Украине, Молдове и т. д. Старается работать там, где нет Deliveroo и Uber Eats.
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Сервис доставки Glovo намерен зайти на белорусский рынок. Об этом свидетельствуют объявления о вакансиях на сайте компании. Заказы для жителей нашей страны пока...
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