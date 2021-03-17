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Испанский сервис доставки Glovo намерен зайти на белорусский рынок

17.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сервис доставки Glovo намерен зайти на белорусский рынок. Об этом свидетельствуют объявления о вакансиях на сайте компании. Заказы для жителей нашей страны пока недоступны.



Glovo в основном занимается доставкой еды из ресторанов, пишет Office Life, а также товаров из магазинов (как продовольственных, так и непродовольственных). Можно заказать, например, и доставку одежды из химчистки.

Компания основана в 2015 году в Барселоне и работает сейчас в ряде стран Африки, Кыргызстане, Казахстане, Грузии, Италии, Украине, Молдове и т. д. Старается работать там, где нет Deliveroo и Uber Eats.
 
 
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Сервис доставки Glovo намерен зайти на белорусский рынок. Об этом свидетельствуют объявления о вакансиях на сайте компании. Заказы для жителей нашей страны пока...
 
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