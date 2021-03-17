В США атаковали азиатские спа-салоны: восемь человек погибли

Об этом говорится в сообщении АР со ссылкой на представителей местных властей, передает Укринформ.





«Три жертвы были найдены в спа-центре на северо-востоке Атланты, четвертый человек погиб в соседнем спа-салоне через дорогу», - заявил начальник полиции Атланты Родни Брайант.





Он уточнил, что все четыре жертвы были женщинами азиатского происхождения.





Часом ранее подобное нападение произошло в азиатском массажном кабинете в Акворте, что в 50 км к северу от Атланты. Пять человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались на месте, трое были доставлены в больницу, после чего еще двое не выжили.





Правоохранители пока не могут пока связать все эти нападения на салоны. При этом сообщается о задержании подозреваемого мужчины, которого сняли камеры видеонаблюдения в Акворте за 10 минут до инцидента.





Полиция Атланты уже заявила, что отправила офицеров для проверки ситуации в подобных учреждениях в городе, а также усилила патрулирование в районе.