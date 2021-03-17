ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Повторные выборы президента могут пройти в "Барселоне"

17.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Повторные выборы президента футбольного клуба "Барселона" могут пройти в скором времени, пишет издание AS.


 

Выборы президента каталонцев прошли 7 марта – главой клуба был избран Жоан Лапорта.

По информации источника, новый президент "Барселоны" в течение 10 дней после избрания обязан гарантировать инвестиции в клуб в размере 124,6 миллиона евро (15% от всего бюджета клуба).

Лапорта за день до окончания срока не имеет необходимой суммы – ему нужно еще 70 миллионов евро. Деньги должен был предоставить  Эдуар Ромеу из компании Audax Renovables. Планировалось, что после инвестиций Ромеу займет пост вице-президента "Барселоны" по финансовым вопросам. Однако Лапорта опасается слишком большого влияния Ромеу и сомневается в этом варианте. 

Если до 17 марта президент "Барселоны" не найдет эти деньги, то в клубе могут пройти повторные выборы.

"Барселона" в чемпионате Испании занимает второе место в таблице после 27 туров – в активе "сине-гранатовых" 59 очков. На первом месте "Атлетико" с 63 баллами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повторные выборы президента футбольного клуба "Барселона" могут пройти в скором времени, пишет издание AS.
 
Новости дня
Новости разные
 
Красавицы-актрисы, уволившиеся из Купаловского в знак протеста, снялись в эффектной фотосессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by