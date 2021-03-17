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«Белхимпрофсоюз» могут исключить из влиятельной международной организации

17.03.2021 10:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Белхимпрофсоюз» могут исключить из влиятельной международной организации
Иллюстративное фото
Глобальный профсоюз IndustriAll будет бороться за права белорусских рабочих.

Международный профсоюз рабочих IndustriAll готов исключить из своих рядов «Белхимпрофсоюз», передает телеграм-канал Светланы Тихановской.

Накануне команда Тихановской провела переговоры с IndustriAll и Международной организацией труда.

— IndustriAll готов помочь финансово стачкомам и независимым профсоюзам в Беларуси, а также исключить «Белхимпрофсоюз». Кроме того, организации будут оказывать давление на руководство белорусских предприятий, на которых ущемляют права работников, — стало известно по итогам переговоров.

Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности («Белхимпрофсоюз») является членской организацией Федерации профсоюзов Беларуси.

В 1993 году он получил транзитный статус, а в 1996 году стал полноправным членом Международной Федерации профсоюзов химической и горной промышленности, энергетики и разнорабочих.

В 2012 году путем слияния трех глобальных профсоюзов: Международной федерации профсоюзов работников химической и горнодобывающей промышленности, энергетики и других отраслей (ICEM), Международной федерации металлистов и Международной федерации текстильщиков был образован новый Глобальный профсоюз IndustriALL, который объединил 350 отраслевых профсоюзов.

В настоящее время IndustriALL представляет свыше 50 миллионов работников в 140 странах мира, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях, и ведет борьбу за улучшение условий труда и соблюдение прав профсоюзов во всем мире.

Напомним, в Беларуси оказывается беспрецедентное давление на членов независимых профсоюзов. Администрации предприятий угрожают членам независимых профсоюзов увольнением и увольняют инициаторов создания независимого профсоюзного движения.

Несмотря на репрессии и уголовные дела, продолжает расти стачечное движение. Стачкомы разных предприятий объединяются, а работники продолжают уходить в стачку.

В феврале к забастовке присоединились еще 9 человек.

В марте одним из последних во вторник утром о присоединении к стачке заявил Вадим Кулевич, бетонщик ОАО «Гродно Азот».

— Не намерен больше мириться с происходящим в стране произволом и беззаконием, — объяснил причину присоединения к Общенациональной стачке рабочий.
 
Теги: Гродно
 
 
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Накануне команда Тихановской провела переговоры с IndustriAll и Международной организацией труда.
 
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