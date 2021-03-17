Почобут: «Представьте себе историю протестов-2020, написанную Карпенковым, Караевым и Балабой»

Источник материала: Салiдарнасць

Директора «Польской школы» в Бресте оставили под стражей после 72 часов задержания — за мероприятие» памяти «проклятых солдат», которое вызвало дипломатический скандал. Журналист Анджей Почобут объясняет, что не так с официальной трактовкой властей истории польского антикоммунистического подполья.

— Представьте себе историю протестов-2020, написанную Карпенковым, Караевым и Балабой, — отмечает Почобут. — Там будет и о внешней интервенции, и о предателях, которые измывались над детьми доблесных сотрудников, и о поломанных позвоночниках ОМОНовцев, и о верном Азаренке и прочее, прочее, прочее...

Представили?

Так, вот, то, что вам теперь скармливают, как историю польского антикоммунистического подполья, это как раз является чем-то подобным.

Эту историю писало НКВД-МГБ СССР.

И если, вдруг, вместо того, чтобы жрать мутное варево состряпанное всеми этими макеями и гигиными, вы попытаетесь в теме разобраться самостоятельно, то окажется, что 80 процентов документов, отметим особо, документов, которые были произведены НКВД-МГБ, по-прежнему засекречены.

Этого вполне достаточно, чтобы раз и на всегда засомневаться в том, что вам с экранов ТВ рассказывают о żołnierzach wyklętych. Разве что вы искренне верите, что Карпенков, Балаба и Караев в состоянии честно написать историю, протестов и того, что они и их подчиненные делали с гражданами Беларуси в августе-ноябре 2020, — заключает журналист.

Отметим, что накануне стало известно, что директор брестской инициативы «Польская школа» Анна Панишева не вышла на свободу из изолятора после 72 часов с момента задержания, сообщает Радыё Свабода . Панишева была задержана за «незаконное массовое мероприятие» памяти «проклятых солдат» 28 февраля в помещении, которое арендуют Брестский форум польских локальных инициатив и организация «Польская школа».

Уголовное дело возбудили 10 марта по факту совершения группой лиц умышленных действий по разжиганию национальной, религиозной, языковой вражды и реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 130 УК). Санкция уголовной статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

За участие в мероприятии из Беларуси выслали польского консула Ежи Тимофеюка. Варшава ответила соответствующими контрмерами, после чего белорусский МИД выдворил еще двух сотрудников консульства в Гродно. Польша сделала то же самое.

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