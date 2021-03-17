Защита обжаловала обвинение Максиму Знаку в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования

Защита обжаловала обвинение Максиму Знаку, сообщил в телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский. По его словам, жалоба была подана 15 марта и сейчас поступила в Генпрокуратуру.





«Это именно то обвинение, которое появилось в феврале 2021 года и в котором кроме статьи 361 УК о публичных призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности, появились статья 361-1 УК о создании экстремистского формирования, коим назван Координационный совет, и статья 357 УК о заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем», — написал адвокат.

Лаевский отметил, что раньше не встречал подобного текста обвинения. «Стиль особенный, такого раньше в постановлениях не встречал. Встречал только в художественной и публицистической литературе. При прочтении подметил, что в обвинении мало правовых понятий и много идеологических оценок — такое положение вещей сразу порождает сомнение о мотивах уголовного преследования», — сказал он.

Защитник повторил, что в высказываниях Знака не было противоправных призывов, как и нет доказательств экстремистских целей у Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

Адвокат высказался по статье 357 УК. «Для обвинения в совершении такого преступления надо доказать прежде всего обстоятельства, которые образуют категории «заговор» и «захват государственной власти». Причем захват должен планироваться заговорщиками именно посредством неконституционных действий, — считает Лаевский. — То есть следователю надо сформулировать, в каких действиях выразился «заговор», на достижение какой цели он направлен, в каких действиях должен был выразиться «захват власти» и что власть переходит к участникам заговора именно способом, противоречащим Конституции. Но в обвинении Знаку эти признаки не раскрыты».

Защитник обратил внимание на то, что в выступлениях общественных и политических лидеров, которые звучали летом 2020 года до задержания Знака, идет речь либо о новых выборах, либо об отставке, либо о необходимости переговоров. Все это процедуры не противоречат Конституции, заявил Лаевский.

«Выборы — это конституционная процедура, причем если они проводятся без нарушений, то их результат заранее неизвестен, то есть новые выборы не могут быть способом захвата власти. Отставка президента тоже упоминается в Конституции, причем вследствие нее власть переходит к премьер-министру, а не к членам гражданского общества, то есть это тоже не способ захвата власти. Переговоры — это вообще процедура обмена мнениями, которая происходит по воле обеих сторон и сама по себе не прекращает властных полномочий ни у кого», — подчеркнул он.

«Так что состав преступления по ст. 357 УК отсутствует. Значит, нет оснований для уголовного преследования — надо освобождать человека», — констатировал адвокат.

Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года, спустя месяц после президентских выборов. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

10 февраля Знаку было предъявлено еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

9 марта стало известно, что срок содержания под стражей в СИЗО Знаку продлен еще на два месяца — до 9 мая.

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.