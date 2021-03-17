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Скидки недели в Каталоге Onliner

17.03.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еженедельная рубрика снова в эфире. Свежая порция скидок, которые мы отобрали для вас в Каталоге. В этот раз цена сильно снижена на игровые наушники HyperX, стиральные машины и зарядные устройства для Apple и Samsung.

Самая низкая цена за все время наблюдений. Белый геймпад для ПК или Xbox — 129,99 р. 145 р.


Геймпад Microsoft Xbox (белый)
11 отзывов
для Microsoft Xbox Series X/S/Microsoft Xbox One/iOS/Android/PC, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
–10%130 р.
7 предложений

Для ПК и консолей. Есть даже с тканевыми амбушюрами — скидки до 30% на игровые наушники HyperX


Наушники HyperX Cloud Stinger Core PC
3 отзыва
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 20-20000 Гц, кабель 3 м
–27%88,90 р.
25 предложений
Наушники HyperX Cloud Mix (черный)
6 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные/геймерские, Bluetooth 4.2, 10-40000 Гц, время работы 20 ч, кабель 1.3 м
–30%371 р.
29 предложений
Наушники HyperX Cloud II (темно-серый)
36 отзывов
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 15-25000 Гц, кабель 1 м
–30%215 р.
32 предложения
Сравнить эти товары →
Все модели наушников HyperX на скидке

Механика рубль бережет. Минус 30% на игровые клавиатуры HyperX


Клавиатура HyperX Alloy Elite 2
1 отзыв
игровая для ПК/для Sony PlayStation/для Microsoft Xbox, механическая, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, USB-хаб, цвет черный
–30%308 р.
17 предложений
Клавиатура HyperX Alloy FPS Pro (с переключателями Cherry MX Red)
22 отзыва
игровая для ПК, механическая, Cherry MX Red, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
–30%193 р.
19 предложений
Клавиатура HyperX Alloy Origins Core
13 отзывов
игровая для ПК, механическая, HyperX Red, полностью металлическая, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
–27%224 р.
18 предложений
Все клавиатуры HyperX на скидке

Игровая гарнитура с ушками и мягкими амбушюрами — Edifier Hecate G2 II за 99 р. 137,82 р.

Наушники Edifier Hecate G2 II (розовый)
8 отзывов
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 20-20000 Гц, кабель 2.5 м
–19%99,00 р.
16 предложений

Маленькая умная колонка от Apple — HomePod Mini за 499 р. 699 р.


Умная колонка Apple HomePod Mini (белый)
питание от сети, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
–29%499 р.
4 предложения
Умная колонка Apple HomePod Mini (серый космос)
питание от сети, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
–28%470 р.
4 предложения

Вместительная стиральная машина Electrolux со скидкой 20% — 1188 р. 1479 р.


Стиральная машина Electrolux EW6F4R28B
10 отзывов
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 8 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 54.7 см (с люком 57.6 см), энергопотребление A+++, 14 программ
–20%1188 р.
16 предложений

Стиральная машина Samsung для большой семьи с функцией сушки и защитой от протечек — со скидкой 21% за 1699 р. 2139 р.


Стирально-сушильная машина Samsung WD10N64PR2W/LP
1 отзыв
стирально-сушильная машина, сушка: естественная конденсация, с паром, загрузка до 10.5 кг, отжим 1400 об/мин, глубина 60 см (с люком 68 см), энергопотребление A, прямой привод, защита от протечек, 14 программ
–21%1699 р.
2 предложения

Простой способ готовить домашние вафли для своих любимых — Kitfort за 53,9 р. 65,95 р.


Вафельница Kitfort KT-1643
2 отзыва
вафельница, 700 Вт
–13%53,90 р.
12 предложений

Органайзеры и защитные накидки на сиденья в авто — всего от 10 рублей 


Защитная накидка для сидения АвтоБра от грязных ног ребенка из ткани 5109
защитная накидка для сидения
–33%10,00 р.
2 предложения
Защитная накидка для сидения АвтоБра 5126
защитная накидка для сидения
–18%23,00 р.
1 предложение
Органайзер на спинку сиденья АвтоБра Цветной 5128
органайзер на спинку сиденья
–19%22,00 р.
1 предложение

Итальянская кофемашина DeLonghi Dinamica Plus с 12 рецептами напитков — 2298 р. 2799 р.


Эспрессо кофемашина DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.95.T
2 отзыва
кофемашина, 1450 Вт, корпус пластик, капучинатор автоматический, используемый кофе: молотый/зерновой, цвет серый
–18%2298 р.
29 предложений

«Проснись уже, самурай» — скидка на Cyberpunk 2077 для Xbox


Игра Cyberpunk 2077 для Xbox Series X и Xbox One
3 отзыва
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
–24%79,00 р.
6 предложений

Для ярких тусовок. Беспроводная колонка SVEN с подсветкой и входом для микрофона — 87,9 р. 109,9 р.


Беспроводная колонка SVEN PS-425
1 отзыв
12 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
–20%87,90 р.
10 предложений

Беспроводное зарядное Samsung для смартфона, наушников и часов — 159 р. 213,9 р.


Беспроводное зарядное Samsung EP-P6300TBRGRU
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников/для умных часов и браслетов, выходная мощность 9 Вт, кабель 1 м
–13%186 р.
9 предложений
Беспроводное зарядное Samsung EP-P6300TWRGRU
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников/для умных часов и браслетов, выходная мощность 9 Вт, кабель 1 м
196 р.
6 предложений

Фирменное беспроводное зарядное устройство для Apple Watch — от 59 р. (скидка 58%)


Беспроводное зарядное Apple Watch Magnetic Charging Cable MU9G2ZM/A
беспроводное зарядное для умных часов и браслетов, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 5 Вт, кабель 1 м, MFI
–58%59,00 р.
2 предложения

Скидка 20% на электронные детские весы с отслеживанием динамики по Bluetooth — Beurer за 152 р. 190 р.


Электронные детские весы Beurer BY 90
электронные, платформа, нагрузка: 20 кг, довешивание, фиксация веса, автовыключение
–20%153 р.
8 предложений

Сборные модели крутых спорткаров, памятников архитектуры, кораблей, самолетов и не только — скидки до 44% на Revell в Каталоге


Сборная модель Revell 07669 '62 Shelby Cobra 289
119 деталей, пластик, 1:25, длина 16.1 см
–30%66,00 р.
3 предложения
Сборная модель Revell 05403 Корабль викингов
131 деталь, пластик, 1:50, длина 38.5 см
–29%49,00 р.
7 предложений
Сборная модель Revell 03894 Советский одномоторный истребитель Yakovlev Yak-3
46 деталей, пластик, 1:72, длина 11.8 см
–29%24,00 р.
5 предложений
Сборная модель Revell 05680 AT-AT 40th Anniversary The Empire Strikes Back
65 деталей, пластик, 1:53, длина 37.8 см
–30%163 р.
2 предложения
Все сборные модели Revell со скидкой

Детские самокаты — скидки до 37% в Каталоге


Самокат Ridex Robin 3D (неоновый розовый)
8 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 90 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
–20%57,60 р.
5 предложений
Самокат Globber Primo Plus Titanium (неоновый зеленый)
детский, количество колес: 3, диаметр: 80 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 50 кг
–12%137 р.
3 предложения
Самокат Novatrack Jungle Alloy 145.JUNGLE.BL20 (синий)
детский, количество колес: 2, диаметр: 145 мм, материал платформы: алюминий, нагрузка до 50 кг
–24%81,63 р.
10 предложений
Все детские самокаты на скидке

Мощный Wi-Fi-роутер Keenetic Ultra со скидкой 25% — 329 р. 439 р.


Wi-Fi роутер Keenetic Ultra KN-1810
38 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 2533 Mbps, UMTS (W-CDMA) (3G)/LTE (опция), 802.1X, 4xGigabit LAN, 1xWAN, 2xUSB
–25%329 р.
20 предложений

Пара колонок Edifier в МДФ-корпусе с цифровыми входами и Bluetooth 5.0 — 289 р. 399 р.


Акустика Edifier R1280DBs (коричневый)
3 отзыва
настольная/полочная, 2.0, мощность (RMS) 42 Вт, 51-20000 Гц, МДФ, Bluetooth 5.0, пульт ДУ
–28%289 р.
10 предложений

Полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением и 35 часами работы за 179 р. (скидка 40%)


Наушники Anker SoundCore Life Dot 2 NC
1 отзыв
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, быстрая зарядка, время работы 7 ч
–40%180 р.
16 предложений

Топовая помощь по дому — беспроводной мойщик окон и зеркал Bosch за 179,57 р. 215,15 р.


Стеклоочиститель Bosch GlassVac
7 отзывов
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 15 Вт, без регулировки мощности
–15%180 р.
18 предложений

Вместо советского. Современный стол-книга Ikea «Норден» с практичными ящиками — 602 р. 728 р.


Стол-книга Ikea Норден (белый) [902.522.44]
стол-книга, 260x800 мм, высота 740 мм, материал: массив дерева (столешница), дерево (опоры), белый
–17%602 р.
1 предложение

Настольная лампа Ikea «Терциал» для работы и уроков — 41,91 р. 49 р.


Настольная лампа Ikea Терциал 803.935.60
10 отзывов
расположение: настольное на струбцине/прищепке
–13%41,91 р.
5 предложений

Уютный торшер Ikea «Рингста/Скафтет» с текстильным абажуром — 144,55 р. 188,32 р.


Торшер Ikea Рингста/Скафтет 893.874.42
расположение: напольное
–20%151 р.
1 предложение

Брейся опасной бритвой, будь мужиком. Скидка 40% на опасные бритвы Badler


Опасная бритва Badler Shavette Wood
3 отзыва
для мужчин, 1 лезвие
–40%13,10 р.
1 предложение
Опасная бритва Badler Shavette
для мужчин, 1 лезвие
–40%13,10 р.
1 предложение

Мужские часы Timex с текстильным ремешком со скидкой 50% — 103,5 р. 207 р.


Наручные часы Timex TW2R61000
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–50%104 р.
4 предложения
Все часы со скидками в Каталоге

Прочные и легкие Casio G-Shock с подсветкой и влагозащитой до 200 м — 236 р. 363 р.


Наручные часы Casio G-Shock GA-2110SU-3A
1 отзыв
мужские, механизм кварцевый, корпус: пластик, 45.4 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
–35%236 р.
2 предложения
Все часы со скидками в Каталоге

Швейцарские механические часы Tissot, вдохновленные автоспортом 60-х годов, — 2010 р. 3401 р.


Наручные часы Tissot PRS 516 Powermatic 80 T100.430.11.051.00
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет металлический
–41%2011 р.
3 предложения
Все часы со скидками в Каталоге

Скидка 50% на женские часы Gc PureChic с перламутровым циферблатом и ретроремешком — 440 р. 880 р.


Наручные часы Gc Wristwatch Y31007L2
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 32 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–50%440 р.
1 предложение
Все часы со скидками в Каталоге

Стильные женские часы DKNY из розового золота — 168 р. 336 р.


Наручные часы DKNY NY2764
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–50%168 р.
3 предложения
Все часы со скидками в Каталоге

Часы Michael Kors с лучистым циферблатом — 562 р. 804 р.


Наручные часы Michael Kors MK3971
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 36 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–30%563 р.
3 предложения
Все часы со скидками в Каталоге

Простой вариант обеда или ужина дома под фильм — скидка 25% на пиццу Domino's в Каталоге


Пицца Domino's Ветчина и грибы (классика, 36 см)
23 отзыва
Шампиньоны, Ветчина, Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's; вес 935 г
–25%14,24 р.
1 предложение
Пицца Domino's Пепперони (классика, 36 см)
29 отзывов
Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's, Пепперони; вес 835 г
–25%14,24 р.
1 предложение
Пицца Domino's Доминос Фирменная (классика, 36 см)
3 отзыва
Пармезан, Курица, Буженина, Лук, Томатный соус Domino's, Бекон, Сладкий перец, Томаты, Сыр моцарелла, Телятина, Шампиньоны; вес 1020 г
–25%23,24 р.
1 предложение
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Еженедельная рубрика снова в эфире. Свежая порция скидок, которые мы отобрали для вас в Каталоге. В этот раз цена сильно снижена на игровые наушники HyperX, стиральные...
 
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