Instagram запретит отправлять сообщения детям от незнакомых взрослых

Источник материала: Onliner

Социальный сервис Instagram объявил о введении новой функции конфиденциальности: совершеннолетние пользователи не смогут отправить личное сообщение незнакомым подросткам и детям.

Отныне такая переписка возможна лишь для аккаунтов, которые находятся в друзьях один у второго. Если же совершеннолетний пользователь будет отправлять сообщение подростку, он получил уведомление, что доставка послания невозможна. Более того, если взрослый юзер был замечен в «подозрительном поведении», то отправить сообщение подростку-другу он сможет, но тот увидит предупреждение о возможном «плохом» контенте.





Также в Instagram заявили, что планируют еще сильнее ужесточить правила общения для пользователей, которые вели себя на платформе неподобающим образом.