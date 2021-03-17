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Instagram запретит отправлять сообщения детям от незнакомых взрослых

17.03.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Социальный сервис Instagram объявил о введении новой функции конфиденциальности: совершеннолетние пользователи не смогут отправить личное сообщение незнакомым подросткам и детям.

Отныне такая переписка возможна лишь для аккаунтов, которые находятся в друзьях один у второго. Если же совершеннолетний пользователь будет отправлять сообщение подростку, он получил уведомление, что доставка послания невозможна. Более того, если взрослый юзер был замечен в «подозрительном поведении», то отправить сообщение подростку-другу он сможет, но тот увидит предупреждение о возможном «плохом» контенте.

Instagram запретит отправлять сообщения детям от незнакомых взрослых

Также в Instagram заявили, что планируют еще сильнее ужесточить правила общения для пользователей, которые вели себя на платформе неподобающим образом.

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Социальный сервис Instagram объявил о введении новой функции конфиденциальности: совершеннолетние пользователи не смогут отправить личное сообщение незнакомым...
 
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