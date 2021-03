Егор Шарангович забросил во втором матче НХЛ подряд

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче НХЛ против «Баффало».

Шарангович открыл счет в матче, а «Нью-Джерси» в итоге одержал победу со счетом 3:2.