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Егор Шарангович забросил во втором матче НХЛ подряд

17.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче НХЛ против «Баффало».


Reuters

Шарангович открыл счет в матче, а «Нью-Джерси» в итоге одержал победу со счетом 3:2.

Белорус забросил во второй игре подряд, а очки он набирает в трех последних встречах. Этой ночью он получил 18 минут 38 секунд игрового времени. Шарангович помимо гола совершил два броска по воротам, четыре перехвата и закончил встречу с показателем полезности «+1».

Всего на счету Шаранговича в текущем сезоне 10 (6+4) очков в 24 матчах при показателе полезности «+4».

 
 
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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче НХЛ против «Баффало».
 
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