Егор Шарангович забросил во втором матче НХЛ подряд

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче НХЛ против «Баффало».



Reuters

Шарангович открыл счет в матче, а «Нью-Джерси» в итоге одержал победу со счетом 3:2.

Check out all the highlights from tonight’s W over the Sabres! pic.twitter.com/DBzH6ZOp0m — New Jersey Devils (@NJDevils) March 17, 2021

Белорус забросил во второй игре подряд, а очки он набирает в трех последних встречах. Этой ночью он получил 18 минут 38 секунд игрового времени. Шарангович помимо гола совершил два броска по воротам, четыре перехвата и закончил встречу с показателем полезности «+1».

Всего на счету Шаранговича в текущем сезоне 10 (6+4) очков в 24 матчах при показателе полезности «+4».