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Егор Шарангович забросил во втором матче НХЛ подряд
Источник материала: Tut.by
Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче НХЛ против «Баффало».
Шарангович открыл счет в матче, а «Нью-Джерси» в итоге одержал победу со счетом 3:2.
Белорус забросил во второй игре подряд, а очки он набирает в трех последних встречах. Этой ночью он получил 18 минут 38 секунд игрового времени. Шарангович помимо гола совершил два броска по воротам, четыре перехвата и закончил встречу с показателем полезности «+1».
Всего на счету Шаранговича в текущем сезоне 10 (6+4) очков в 24 матчах при показателе полезности «+4».
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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче НХЛ против «Баффало».
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