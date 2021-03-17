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В Минске пьяный водитель Opel врезался в автобус
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус в Минске,
Авария произошла вечером 16 марта. По предварительной информации, водитель Opel ехал по Южной магистрали и на перекрестке с улицей Володько врезался в автобус МАЗ, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
В ходе разбирательства было установлено, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,42 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мужчину составили два административных протокола.
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В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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